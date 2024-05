Les 23 et 24 mai derniers, le CLER-Réseau pour la transition énergétique a célébré ses 40 ans aux côtés de ses adhérents lors des Rencontres annuelles du réseau. À cette occasion, l’association a présenté sa nouvelle identité. Le CLER-Réseau pour la transition énergétique devient le réseau Cler avec un nouveau logo. De quoi afficher simplicité et lisibilité au cœur de la nouvelle identité !

En 1984, l’association CLER voit le jour grâce à l’implication d’associations et d’entreprises pionnières des énergies renouvelables. 40 ans plus tard, l’acronyme du Comité de Liaison des Énergies Renouvelables ne correspond plus à la réalité des actions qui ont été élargies : sobriété, mobilités, efficacité et rénovation énergétique, lutte contre la précarité énergétique, transition territoriale….

“ Avec ce nouveau nom, nous souhaitons mettre en avant la notion de collectif, en donnant la première place à notre rôle de tête de réseau, tout en conservant un lien fort avec notre histoire avec l’appellation “Cler”, commente Delphine Mugnier co-présidente du réseau Cler.

La justice sociale au centre des missions

Le nouveau logo exprime quant à lui les valeurs de lien et de solidarité, et réaffirme l’ambition de l’association : “Porter l’énergie de la transition”. Depuis 40 ans, en s’appuyant sur l’expertise de ses 300 adhérents, le réseau défend et met en œuvre un modèle de transition énergétique qui repose sur le triptyque défini par l’association négaWatt : sobriété, efficacité et énergies renouvelables. Le réseau Cler place au cœur de ce modèle la protection des personnes et de l’environnement, la défense de l’intérêt général et la réappropriation démocratique des questions énergétiques par les acteurs des territoires. Pour Delphine Mugnier, co-présidente du réseau Cler : “ Avec cette évolution d’identité, nous réaffirmons l’ambition du réseau : accélérer une transition juste et ambitieuse à toutes les échelles territoriales pour le bénéfice de tous et toutes.”