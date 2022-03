Vattenfall inaugure lâ€™Â«Energypark Haringvliet Â», sa premiÃ¨re centrale hybride Ã©olien, solaire et batterie aux Pays-Bas

En ce début de printemps 2022, Vattenfall inaugure son premier parc hybride combinant les technologies éoliennes, solaires et de stockage d’énergie par des batteries aux Pays Bas. Il va servir de modèle pour les futurs projets combinés du groupe. Grâce à l’alliance de ces trois technologies, l’Energypark Haringvliet sera en mesure de produire de l’énergie à moindre coût, d’utiliser plus efficacement la capacité disponible du réseau et d’avoir un impact réduit sur l’environnement.Explications !

Situé à 20 kilomètres au sud de Rotterdam, l’Energypark Haringvliet comprend 6 éoliennes, 115 000 panneaux photovoltaïques, et un stockage de 12 conteneurs de batteries. Ces trois technologies partagent la même connexion au réseau. Le parc a une capacité de production annuelle d’électricité de 140 GWh, l’équivalent de la consommation de 40 000 foyers hollandais.

Lisser la production d’électricité tout au long de l’année.

L’association de l’énergie éolienne et solaire pendant les différentes saisons et leur partage de la même connexion au réseau, permet de lisser la production d’électricité tout au long de l’année. Les batteries quant à elles maintiennent l’équilibre. En outre, la mutualisation des câbles de raccordement à la sous-station économise du temps et réduit les coûts de maintenance et les impacts sur l’environnement. « Pour atteindre nos objectifs climatiques, nous devons accélérer la transition énergétique. L’Energypark Haringvliet est un excellent exemple de l’utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles. En effet, il combine l’énergie éolienne, l’énergie solaire et les batteries de telle sorte que, sur une année, nous fournissons une énergie plus durable, à moindre coût. Et en même temps, l’impact sur l’environnement, le réseau et l’environnement est le plus faible possible. » a déclaré Sandra Grauers Nilsson, responsable de la Business Unit Onshore Wind de Vattenfall.

« Des projets de technologies croisées »

« L’ouverture de Haringvliet est une grande étape pour les activités éoliennes et solaires de Vattenfall. C’est la preuve de notre compétence à développer et à construire des projets de technologies croisées en Europe. » a ajouté Claus Wattendrup, responsable de l’activité solaire de Vattenfall.