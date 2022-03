Concours international du meilleur projet agrivoltaÃ¯que pour lâ€™Arche de NoÃ©

Les candidatures pour participer au concours international “Agrivoltaïque pour l’Arche de Noé”, qui récompensera le “meilleur jardin agrivoltaïque”, sont ouvertes jusqu’au 20 juin 2022. L’initiative est promue par ENEA, la société NeoruraleHub, l’Institut National d’Architecture (IN/ Arch), ETA Florence Renewable Energies et l’Association Italienne d’Architecture du Paysage (AIAPP). Avec le soutien du ministère de la transition écologique, de la région de Lombardie, de la municipalité de Giussago, du Conseil national des architectes, des paysagistes et des conservateurs, Legambiente et SITdA Société italienne de technologie architecturale ainsi que le partenariat médiatique d’Archilovers et Archiportale.

L’annonce du concours de conception d’un système agrivoltaïque, comprenant 1MWc à 3 MWc, de la société NeoruraleHub (Cascina Darsena, Pavie) est disponible en ligne sur Paysages photovoltaïques durables. Elle est ouverte à la participation d’architectes, paysagistes, agronomes, ingénieurs, experts en énergie et artistes. Les lauréats se verront confier la mission professionnelle de conception de l’œuvre ; le deuxième projet classé se verra attribuer un prix de 5 mille euros mis à disposition par la société Solarelit, tandis que le troisième projet classé se verra attribuer un remboursement de frais de trois mille euros, mis à disposition par REM TEC.

“Dans le contexte de la transition énergétique, l’utilisation de grands systèmes photovoltaïques au sol est une solution essentielle pour atteindre les objectifs fixés au niveau national par les différents pays”, souligne Alessandra Scognamiglio, coordinatrice de la Task Force Agriculture Durable @ENEA et créatrice de le projet. “Dans ce contexte, les systèmes agrivoltaïques peuvent être une réponse possible, maximisant l’utilisation des terres afin de produire simultanément de l’énergie et de la nourriture, pour une transformation de plus en plus durable du paysage, ainsi que la création de synergies entre l’augmentation des sources renouvelables, le respect du paysage et des pratiques adaptées aux cultures agricoles, pour que la transition énergétique puisse s’inscrire dans le cadre d’une transition écologique globale ».

“Le monde que nous imaginons aujourd’hui sera celui que nous aurons demain et ce n’est qu’à travers des choix qui tiennent compte des hommes, de la planète, de la nature et de l’économie que nous pourrons aspirer à changer la logique qui guide aujourd’hui la consommation des ressources. Le changement de cap commence bien sûr par l’optimisation de nos disponibilités et l’utilisation des compétences pour créer de l’innovation, de la circularité et des économies. Pour nous, l’agrivoltaïque ne signifie pas joindre deux mondes, mais en créer un nouveau, où l’énergie est produite non pas au détriment du sol, ni du paysage, ni de la production agricole, mais cela signifie une nouvelle solution qui optimise les deux distincts dans une solution logique et harmonieuse », déclare Piero Manzoni, fondateur et PDG de NeoruraleHub.

“La qualité de la conception des infrastructures d’énergie renouvelable dans les années à venir sera un aspect fondamental dans le besoin essentiel de produire une énergie propre avec l’attention et l’intégration des valeurs paysagères. Pour cette raison, le concours apportera une contribution importante à la réflexion du monde du design sur un sujet qui n’a pas encore été exploré », souligne Andrea Margaritelli, président de l’Institut national d’architecture.

Les projets seront récompensés le 27 septembre 2022 à Milan, lors de l’événement Photovoltaics | Forms Landscapes 2022, à l’occasion de la Conférence mondiale sur la conversion de l’énergie photovoltaïque (WCPEC8), dirigée par l’ENEA et prévue dans la capitale lombarde du 26 au 30 septembre 2022. Cette initiative fait partie du Réseau National d’Agriculture Durable, coordonné par l’ENEA en collaboration avec ETA Florence Energies Renouvelables et dans le cadre de l’augmentation de la durabilité, de l’efficacité et de la fiabilité de la technologie photovoltaïque.