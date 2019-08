Vattenfall combine lâ€™Ã©olien, le solaire et des batteries dans un nouveau parc Ã©nergÃ©tique hybride

Un parc énergétique hybride de 60 MW, constitué de panneaux solaires, d’éoliennes et de batteries, va voir le jour à Haringvliet, aux Pays-Bas. Prévu d’être mis en service en septembre 2020, il alimentera en énergie renouvelable près de 40 000 foyers néerlandais. Le projet porté par l’entreprise Vattenfall, d’un montant de 61 millions d’euros, combine des éoliennes avec des panneaux solaires et un dispositif de stockage d’énergie.

L’hybridation, une brique essentielle pour une énergie 100% neutre en carbone

Gunnar Groebler, Senior Vice-Président et Directeur de la Division Eolien de Vattenfall, explique : « Vattenfall veut atteindre un monde libéré des énergies fossiles d’ici une génération ; les centrales électriques hybrides sont, à nos yeux, une brique essentielle pour produire une énergie 100% neutre en carbone. Les profils de production d’énergie de l’éolien et du solaire, qui sont complémentaires, réduisent la charge sur le réseau par rapport à un parc ayant une source de production unique : les systèmes hybrides engendrent des pics de charge moins prononcés et sont moins souvent à production nulle. Cela permet une utilisation plus efficace de l’infrastructure du réseau et de réduire significativement les coûts de raccordement par rapport aux systèmes de production unique. Cela permettra de réduire le coût de l’électricité d’origine renouvelable et bénéficiera donc ultimement au consommateur final. »

22 MW d’éolien, 38 MW de solaire, 12 MWh de batteries

Dans un premier temps, six éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres, seront installées à Haringvliet, non loin de Rotterdam. D’une puissance totale de 22MW, le parc éolien alimentera en énergie renouvelable près de 27 000 foyers. Les travaux préparatoires ont déjà commencé. Une fois les éoliennes installées, la ferme solaire pourra alors être construite. Elle sera constituée de 124 000 panneaux solaires, pour une puissance totale de 38MW pouvant alimenter en énergie renouvelable près de 12 000 foyers. Les batteries – fournies par BMW et d’une capacité unitaire de 12 MWh – seront installées dans 12 conteneurs sur le site de la ferme solaire. Le parc énergétique est prévu d’être mis en service en septembre 2020.

Encadré

Le parc hybride de Haringvliet en chiffres

Parc éolien : 22 MW

Nombre d’éoliennes : 6

Hauteur maximale : 150 m

Ferme solaire : 38 MW

Nombre de panneaux solaires : 124 000

Puissance des batteries : 12 MWh

Investissement total : 61 millions d’euros

Date de mise en service : septembre 2020