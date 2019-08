Un auvent PV dans le vent pour une concession BMW belge

D Carrosserie est la nouvelle carrosserie toutes marques, le nouvel atelier motos et le nouvel espace de stockage et parking de la concession BMW Delbecq, située à Seraing (Liège, Belgique). La philosophie du patron de l’entreprise est sans ambiguïté. ” Bien dans son époque, notre structure a toujours su s’adapter au changement. C’est pourquoi nous continuons à aller de l’avant et avons décidé de nous mettre au vert. En témoigne l’installation de nombreuses bornes de recharge et de panneaux solaires.” confie Selim Delbecq.

C’est ainsi qu’a été installé au sein de cette nouvelle carrosserie un auvent photovoltaïque semi- transparent, projet faisant entièrement partie de la transition énergétique de l’entreprise. 85% de l’énergie produite sera consommée sur site, et les bornes de charge seront alimentées avec les excès de production au profit des véhicules hybrides et électriques garés en dessous de l’auvent.

L’auvent photovoltaïque de D Carrosserie, c’est 210 panneaux Lumina 165 Wc de BISOL Solar Company, 1680 vis dans charpente aluminium, 840 attaches de câble, 650 vis dans l’acier, 40 abords en verre coupés à façon 30 kVA onduleurs et 34,65 kWc de puissance installée. Et c’est aussi une superbe signature esthétique architecturale inspirée par la société Gramme, une société issue du secteur de l’ingénierie industrielle spécialisée dans les audits énergétiques, le placement d’installations photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules électriques.