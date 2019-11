VALOREM et PlanÃ¨te OUI signent un partenariat pour fournir une Ã©lectricitÃ© renouvelable en circuit court

Planète OUI, fournisseur français d’électricité 100% verte, et VALOREM, opérateur en énergies vertes, viennent de signer un partenariat pilote pour une offre de fourniture d’électricité locale et innovante. Ce partenariat s’inscrit dans une logique plus globale de maîtrise de la consommation et de promotion de l’efficacité énergétique.

Une électricité verte, locale et compétitive

Développée et gérée par VALOREM, la centrale photovoltaïque au sol de 4,2 MWc située à Mézières-lez-Cléry, dans le Loiret, a été choisie pour faire l’objet de ce partenariat. Actuellement en chantier, cette centrale permettra à Planète OUI de fournir en priorité les riverains des communes environnantes. Afin de permettre à tous de préserver la planète et son budget, VALOREM et Planète OUI proposeront cette offre à un tarif préférentiel, en faisant bénéficier les consommateurs d’une réduction de 10% par rapport à la part variable des Tarifs Réglementés de Vente d’Electricité. Cette offre locale, qui permettra aux riverains de bénéficier des avantages que leur procure l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur leur commune, complète les offres déjà proposées par Planète OUI au niveau national. Planète OUI introduira aussi une logique d’équilibrage en moyenne mensuelle, une gestion portée par BCM Energy, dont Planète OUI fait partie intégrante. La mise en service du parc et la commercialisation de l’offre sont prévues pour le premier semestre 2020.

Une approche globale en faveur de la transition énergétique et de la création de nouveaux actifs de production

La nécessaire transition énergétique s’appuie sur des moyens de production renouvelables mais aussi sur la maitrise de l’énergie et l’efficacité énergétique. A ce titre, VALOREM et Planète OUI proposeront aux riverains une approche globale (en complément de l’offre de fourniture locale), intégrant le déploiement d’opérations d’autoconsommation, d’actions d’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique. Ainsi, le partenariat proposera des outils de suivi simples et performants pour aider les consommateurs à réduire de façon pérenne leur budget énergie (qui représente près de 1000€/an en moyenne selon l’INSEE). Ce pilotage des consommations permettra de maximiser l’utilisation de la production locale, voire la propre production des consommateurs ayant fait le pas de l’autoconsommation, et de fixer dans le temps leur budget énergie. A travers ce partenariat innovant, VALOREM et Planète OUI affichent leur souhait de voir se développer l’approvisionnement en énergie verte basé à la fois sur des contrats directs avec des producteurs d’énergies renouvelables et locaux, ainsi que sur la création de nouveaux actifs de production.

Pour des EnR accessibles à toutes et tous

Pour Jean-Yves Grandidier, président-fondateur de VALOREM : « Cette opération est importante pour VALOREM. Nous avons toujours souhaité que la valorisation des ressources des territoires bénéficie directement aux citoyens riverains. Avec ce partenariat, les riverains de la centrale photovoltaïque de Mézières-lez-Cléry pourront bénéficier directement d’une énergie moins chère mais aussi de solutions pour l’autoconsommation et l’efficacité énergétique des habitations. C’est toutes les dimensions de la transition énergétique qui s’exercent alors sur un territoire. Valorem va étudier la possibilité d’étendre ce type d’offre à proximité d’autres projets ». Pour Albert CODINACH, CEO de Planète OUI : « Cette opération confirme la volonté de Planète OUI de créer de partenariats forts avec des acteurs engagés afin de faire avancer la transition énergétique. Fort de son expertise en gestion d’énergies renouvelables et de son indépendance, Planète OUI souhaite rendre les énergies renouvelables accessibles à toutes et à tous ».