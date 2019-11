EnR et stockage dâ€™Ã©nergie : Saft construira le plus grand systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie des pays nordiques

Saft, filiale à 100% de Total vient de remporter un contrat pour la fourniture de trois conteneurs Intensium Max 20 High Energy auprès de TuuliWatti, le développeur et opérateur éolien finlandais. Ce système de stockage d’énergie lithium-ion assurera des services de réglage de fréquence pour améliorer l’intégration au réseau électrique de l’énergie renouvelable produite par un parc éolien de 21 mégawatt (MW) situé à Viinamäki, dans le nord-ouest de la Finlande. Il permettra ainsi d’optimiser l’énergie éolienne tout en offrant la puissance nécessaire à une alimentation de secours et à un démarrage à froid.

Ce système de stockage lithium-ion, le plus grand des pays nordiques, dispose d’une capacité de stockage de 6,6 MWh et d’une puissance de 5,6 MW pour assurer le réglage de fréquence tout au long de sa durée de vie de 15 ans. Il se compose de trois conteneurs intégrés, de 2,2 MWh chacun, conçus et fabriqués sur le site de production de Saft à Bordeaux. Selon Tommi Riski, gestionnaire de portefeuille Électricité de TuuliWatti : « TuuliWatti entend devenir le premier développeur et producteur d’énergie éolienne de la région arctique.

Les conteneurs haute énergie de Saft nous aideront à atteindre cet objectif, en améliorant la compétitivité de l’énergie éolienne sur le site de Viinamäki. Ils fournissent une solution rapide dans des conditions environnementales difficiles, ainsi qu’une capacité de stockage d’énergie suffisante pour assurer la stabilité du réseau, ce qui nous permet d’ajuster instantanément la production de notre parc éolien.»

Selon Hervé Amossé, Directeur de la division ESS chez Saft : « Ce contrat est un premier succès commercial pour le nouveau système de stockage d’énergie lithium-ion de Saft, lancé en mai 2019. L’Intensium Max 20 HE offre une capacité de stockage plus de deux fois supérieure aux précédents conteneurs Saft et affiche d’excellentes caractéristiques en matière de densité énergétique, de durée de vie et de performance. Il s’appuie sur l’expérience reconnue de Saft dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie de puissance élevée.» Saft a lancé le système Intensium Max 20 HE pour apporter une solution à la majorité des applications liées aux réseaux électriques, aux énergies renouvelables et aux sites industriels et commerciaux qui requièrent des solutions SSE de grande envergure, capables de supporter plusieurs cycles quotidiens avec des temps de décharge d’environ deux heures.