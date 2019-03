VALOREM devient le 1er opÃ©rateur ouvert au financement participatif en 2018

VALOREM a récolté près de 5 millions d’euros sur l’année pour ses projets d’énergies renouvelables, soit 12% de l’ensemble des investissements citoyens. Pour une énergie solaire plus citoyenne encore…

En 2018, VALOREM confirme sa place de 1er opérateur citoyen avec plus de 4.8 millions d’euros récoltés sur l’année (plus du double des montants collectés en 2017) pour ses projets d’énergies renouvelables, soit 12% de l’ensemble des investissements citoyens* dans les ENR sur l’année. Les objectifs initiaux fixés pour ces campagnes ont été dépassé de 142 % en 2018, signe d’engouement des Français pour la filière de l’énergie renouvelable, de la confiance en VALOREM et de sa capacité à faire adhérer un territoire à son projet ENR. Ce montant a été récolté à travers 18 campagnes portant sur 13 projets. En 2018, 1583 prêteurs uniques ont participé à une ou plusieurs campagnes de VALOREM.

Jean-Yves Gandidier, Président de VALOREM : « Nous nous réjouissons des montants récoltés au travers du financement participatif, qui permet de faire le lien entre les habitants et le projet. Tout en participant au développement d’une énergie propre sur leur territoire, les habitants peuvent profiter directement des retombées économiques de la transition énergétique : des énergies renouvelables produites avec et pour les habitants ! »

5 projets acteurs de la transition énergétique ouverts aux citoyens

Ce sont près de 75 000 panneaux photovoltaïques qui seront bientôt installés sur les parcs de Lassicourt (Aube), Camiac (Gironde), Noé (Haute-Garonne), Billom (Puy-de-Dôme) et Alzonne (Aude). Distincts par leur taille et leur localisation, ils prendront chacun part à la transition énergétique de leur territoire. Ces 5 parcs produiront au total plus de 43 600 MWh/an soit chaque année la consommation électrique de plus de 63 000 personnes (hors chauffage) et permettront d’éviter le rejet de 20 000 tonnes de CO2 comparativement à une production électrique conventionnelle.

Avec ses 17 MWc, le projet de Lassicourt dans l’Aube est, par exemple, le plus important parc photovoltaïque au sol développé par VALOREM. Il produira à lui seul l’électricité hors chauffage de la moitié d’une ville comme Troyes. Avec ces 32 MWc supplémentaires, la production solaire du Groupe VALOREM doublera à plus de 54 MWc. Grace au développement de ces nouveaux parcs photovoltaïques, compris dans les 102 MWc remportés dans les récents AO CRE, VALOREM se positionne parmi les 5 premiers développeurs photovoltaïques français.

Afin de financer ces installations, VALOREM a souhaité associer les forces vives de leurs territoires d’implantation. Quatre sociétés d’économie mixte (SEM) – impliquant des collectivités territoriales locales – ainsi que plus de 1580 citoyens, une commune et 2 holding d’agriculteurs ont participé au financement de ces projets. Avec 50% du financement hors dette bancaire, ces parcs dépassent l’objectif fixé par la CRE**. Le financement bancaire a été arrangé par Natixis ENERGECO autour de 5 opérations distinctes, pour un total de dette senior de 22.6M€.

* 40,1 millions d’euros collecté en 2018 (source Baromètre Financement Participatif France et KPMG)

*La commission de régulation de l’énergie (CRE) impose dans ses appels d’offre 40% du financement via le territoire.

