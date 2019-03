Siemens acquiert KACO New Energy

Avec l’acquisition de KACO New Energy, l’un des principaux fabricants d’électronique de puissance liée à l’énergie, Siemens renforce encore ses compétences en matière d’énergie décentralisée. KACO New Energy sera intégrée dans la nouvelle société d’exploitation d’infrastructure intelligente de Siemens dès le 1er avril 2019.

Siemens a annoncé aujourd’hui son intention de racheter l’activité onduleurs strings de la société KACO New Energy GmbH, pour un montant non divulgué. Le développement de projets et les activités EPC ne font pas partie de l’acquisition. La clôture de la transaction est sujette à l’approbation des autorités réglementaires et est prévue pour le premier semestre de 2019. KACO New Energy, dont le siège est sis à Neckarsulm en Allemagne, est présente dans plus de neuf pays et compte des sociétés de commerciales et de services locales. Elle compte plus de 350 employés.

Les produits de KACO New Energy couvre l’ensemble de la gamme de puissance, allant des onduleurs conçus pour une maison familiale, des bâtiments commerciaux et des infrastructures jusqu’aux systèmes complets pour les parcs solaires produisant des mégawatts d’électricité. La société met un accent particulier sur les segments d’onduleurs de chaînes à la croissance la plus rapide pour les applications solaires et de stockage, jusqu’à 1500 V et utilisant les derniers semi-conducteurs. KACO New Energy a mis au point la technologie d’onduleurs de nouvelle génération à base de carbure de silicium (SiC), qui permet une grande densité de puissance et un comportement thermique supérieur pour une installation dans des environnements difficiles.

KACO New Energy est dirigé depuis 1999 par Ralf Hofmann. Depuis fin 2016, Gerhard Sturm, entrepreneur basé à Mulfingen, a rejoint le groupe en tant qu’associé. “Avec Siemens, nous sommes heureux d’avoir trouvé un acheteur dans lequel nous avons confiance. Notre savoir-faire technologique est entre de bonnes mains. Intégré à un groupe d’entreprises puissant, KACO new energy est bien préparé pour les défis des prochaines années”, a déclaré Ralf Hofmann. «Grâce à cette acquisition, Siemens a accès aux technologies les plus récentes, tandis que KACO new energy bénéficiera des ressources nécessaires à son développement. Ensemble, nous pourrons appliquer la technologie à des segments de croissance prometteurs », explique Cedrik Neike, membre du conseil d’administration de Siemens AG.

L’énergie distribuée, les sources d’énergie renouvelables et eMobility jouent un rôle de plus en plus important dans la chaîne de valeur de l’énergie, exigeant une intelligence croissante via un écosystème ouvert et flexible de technologies, de solutions et de services. Siemens aide ses clients et la société à atteindre leurs objectifs ambitieux en matière de protection du climat. Avec le portefeuille complémentaire d’électronique de puissance de KACO new energy, Siemens renforce son leadership technologique dans les domaines à forte croissance des systèmes d’énergie décentralisés.

Jean-Christoph Heyne, responsable de la nouvelle activité de Future Grids chez Siemens, ajoute: «Siemens est bien placé pour réussir dans les technologies qui favorisent la transition entre énergie et mobilité. L’acquisition de KACO New Energy enrichit notre portefeuille dans des segments de croissance attrayants en lisière de réseau. Notre nouvelle société d’exploitation d’infrastructures intelligentes entrera en service le 1er avril 2019. Nos forces en matière d’électrification et de bâtiments nous permettront de prospérer sur le marché et de continuer à nous développer dans les domaines de l’énergie décentralisée, des énergies renouvelables, du stockage et du chargement de véhicules électriques ».

Encadré

Siemens an quelques chiffres !

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique mondial qui se distingue par son excellence en ingénierie, son potentiel d’innovation, sa qualité, sa fiabilité et son caractère international depuis plus de 170 ans. La société est active dans le monde entier et se concentre sur les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation. Siemens est l’un des plus grands producteurs de technologies d’économie d’énergie et de ressources. Le groupe est un fournisseur de premier plan de solutions de production et de transmission d’énergie efficaces, un pionnier des solutions d’infrastructure ainsi que des solutions d’automatisation, de contrôle et de logiciels pour l’industrie.. Au cours de l’exercice 2018, clos le 30 septembre 2018, Siemens a réalisé un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros et un résultat net de 6,1 milliards d’euros. À la fin du mois de septembre 2018, la société comptait environ 379 000 employés dans le monde.

