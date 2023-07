Valénergies poursuit son développement sur le territoire national

Trois ans après sa prise de fonction aux commandes de Valénergies, David Raguet – Président – poursuit avec enthousiasme sa feuille de route. En pleine campagne de recrutement pour renforcer ses équipes, la société multiplie les chantiers d’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation et en revente sur le réseau.

David Raguet a respecté son objectif en matière de développement de l’activité de Valénergies. En plus de l’autoconsommation – toujours dans l’ADN de Valénergies – les centrales en revente totale d’électricité sur le réseau font désormais partie de l’offre disponible.

Une offre étoffée avec la commercialisation notamment d’une gamme de hangars agricoles et de manèges équestres photovoltaïques

Chaque kWh produit par les centrales développées et construites par l’entreprise est ainsi soit autoconsommé par une entreprise, soit injecté et revendu sur le réseau. Aujourd’hui, l’entreprise est très active à la fois sur le segment de l’autoconsommation mais également celui de la revente. Sur la feuille de route, une offre complète de hangars agricoles et de manèges équestres photovoltaïques avec plus de 15 modèles disponibles à la gamme, et le développement de projets qui s’adaptent à toutes les configurations en toiture, en ombrières de parking ou au sol. Pour David Raguet, l’ambition de Valénergies est de “devenir à moyen terme, en France, la référence sur l’accompagnement des entreprises dans leur transition énergétique”. En parallèle, Valénergies intègre de nouveaux outils de monitoring plus puissants visant à toujours garantir le maximum de performance pour ses centrales solaires.

Des objectifs ambitieux pour accompagner davantage d’entreprises dans leur transition énergétique

Avec l’appel d’offres remporté en janvier dernier sur le stade nautique de Saint-Roman-en-Gal, une centrale de production de 110 kWh sera mise en service dès ce mois de juillet. Sur un portefeuille de plus de 100 projets signés représentant un total de 35 MW, 59 projets ont été signés sur les 10 derniers mois, ce qui traduit une très nette accélération. Une preuve que la stratégie mise en place est payante et devrait permettre à Valénergies d’atteindre son objectif annoncé de 100 mégawatts (MW) installés d’ici à 3 ans. Pour marquer ses ambitions et se donner une nouvelle impulsion, Valénergies s’est également dotée d’une nouvelle identité en phase avec sa vision 2025. L’entreprise s’est par ailleurs installée il y a un an dans de nouveaux locaux plus grands et plus lumineux. En effet, l’équipe ayant doublé depuis deux ans et en prévision des recrutements à venir, “il était nécessaire d’offrir aux collaborateurs un espace de travail plus confortable et plus collaboratif” ajoute David Raguet. Cette mutation constitue l’un des leviers de la politique QVCT initiée par l’entreprise, qui mise ainsi sur la fidélisation de ses talents.

Encadré

Valénergies, une entreprise qui recrute partout en France

Forte d’une équipe de 23 collaborateurs, dont 17 en CDI, 3 alternants et 3 stagiaires, Valénergies repense son organisation avec la création de nouveaux pôles (commercial, développement, construction et exploitation/maintenance).

Pour renforcer ses effectifs, l’entreprise recrute dans toute la France :

un(e) responsable du pôle exploitation-maintenance,

un(e) chargé(e) d’affaires Grand Ouest,

un(e) chargé(e) d’affaires Auvergne-Rhône-Alpes,

deux postes de chargé(e) de développement à partir de septembre 2023,

une fonction « support » en comptabilité,

un(e) directeur(rice) commercial(e).