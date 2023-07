TRIBUNE : Achats Ã  l’Ã©tranger : gare aux arnaques par Stefan Mathia prÃ©sident de Solar Distribution

L’internet est un formidable outil pour améliorer les marges en accédant aux offres de distributeurs supplémentaires (qu’ils soient étrangers ou pas) mais c’est aussi une arme redoutable pour les arnaqueurs qui sévissent dans notre industrie. Solar Distribution, acteur du solaire Européen depuis plus de 15 ans partage avec vous son expérience pour vous éviter des pertes parfois substantielles.

Les outils de traduction efficaces permettent à des étrangers chinois de se faire passer pour des opérateurs français (sérieux et existants) : développeurs, distributeurs, fabricants mais aussi grands acteurs économique nationaux qui pourraient avoir une division solaire ou des projets énergétiques pour leurs activités. La disponibilité (ou la récupération par des demandes habiles) des logos, fiches techniques, tarifs, présentations d’entreprise et des coordonnées et noms de la quasi-totalité des employés des entreprises permettent à ces escrocs de monter des offres plus que crédibles.

Cependant quelques éléments peuvent vous mettre la puce à l’oreille. Si Bouygues Construction, Leroy Merlin ou Total vous envoie un mail rédigé en anglais, signé par Jean Martin alors que vous êtes vous-même une société française vous êtes en droit de vous interroger sur la véracité de la demande. Un numéro de téléphone apparait dans la signature mais l’escroc usurpe tellement d’identité que lorsque vous l’appellerez il vous demandera à qui vous souhaitez parler puisqu’il endosse plusieurs identités. Lorsque vous êtes contacté par une société de grande envergure et donc connu, vérifier minutieusement l’adresse email : patrick.pouyanné@total-energies.fr n’est pas l’adresse du PDG, il n’y a pas de tiret entre « total » et « energies » dans les adresses du groupe.

Aujourd’hui des acteurs chinois proposent des produits disponibles en Europe, issus de producteurs Tier 1, à des prix inférieurs à ceux des distributeurs habituels ou de votre contact chez le fabricant si vous achetez en direct. Il accepte un règlement de 10, 20 ou 30% au départ et solde après la livraison. Fuyez, après le règlement de l’acompte vous n’entendrez plus parler de lui.

Evitez systématiquement de répondre aux offres (provenant souvent du Mexique ou de Corée) utilisant le nom de domaine @daum.net, 100% de ces offres sont des arnaques.

Après une année 2022 explosive, l’année 2023 est nettement plus limitée. Les arnaqueurs ont pu faire d’énormes dégâts l’année dernière dans un marché en ébullition mais ils ont aussi pu parfaire leurs techniques et corriger leurs erreurs, comprendre les détails qui les ont fait repérer par les Européens et mettre en place des stratégies encore plus efficace. Cette année choisissez de travailler avec des sociétés que vous connaissez ou soyez extrêmement prudents et vérifiez en contactant par vous-même la société qui vous a démarché.

La société Solar Distribution s’est constitué une base de données de sociétés fictives, n’hésitez pas à envoyer un mail à contact@solardistribution.eu avec le nom de la société et l’adresse mail qui vous a contacté, ils vous indiqueront sous 24h si ce contact a déjà été identifié comme non-fiable.