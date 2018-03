VALEMO inaugure une 7Ã¨me base de maintenance Ã  Carcassonne pour Ãªtre au plus prÃ¨s de ces clients d'Occitanie

VALEMO inaugure une base de maintenance de parcs en énergies renouvelables (EnR) à Carcassonne dans les bâtiments de l’agence locale de développement de projets de VALOREM, première agence du groupe créée il y a déjà 17 ans. VALEMO s’appuie sur une équipe de 3 supports techniques pour opérer et maintenir les parcs éoliens et les centrales solaires qu’elle exploite dans la région Occitanie pour le groupe VALOREM mais aussi pour le compte de clients tiers.

Le groupe VALOREM a lancé l’activité d’exploitation maintenance (O&M) de parcs en énergies renouvelables (EnR) dès 2007. En 2011, le groupe crée VALEMO, sa filiale dédiée à cette activité. VALEMO réalise la plupart des contrats d’exploitation-maintenance de VALOREM et apporte ses services à de nombreux clients opérateurs EnR. VALEMO gère l’ensemble de ses contrats en assurant une complète confidentialité à l’ensemble de ses clients. VALEMO exploite aujourd’hui plus de 600 MW et assure la maintenance de plus de 220 MW de centrales EnR pour le groupe VALOREM et pour l’ensemble de ses clients.

Avec une cinquantaine de salariés répartis sur ses 7 bases de maintenance, VALEMO est aujourd’hui la société du groupe VALOREM qui a le plus recruté ces dernières années (+ 30 % d’effectifs en 2017). L’entreprise s’est déployée sur plusieurs bases de maintenance : Bègles, Nantes, Niort, Blangy-sur-Bresles, Caen, Reims et maintenant Carcassonne afin d’assurer des interventions rapides sur site. VALEMO dispose également d’une salle de conduite 24h/24 et 7j/7 pour veiller en permanence au bon fonctionnement des équipements dont elle a la charge.

« Nous sommes très heureux d’accueillir cette nouvelle base de maintenance de VALEMO dans notre agence de Carcassonne, elle vient élargir les compétences techniques de nos équipes » déclare Frédéric PETIT, responsable de l’agence de Carcassonne. VALEMO arrive en Occitanie pour accompagner ses clients quotidiennement au plus près de leurs installations. Grâce à ses équipes de proximité, VALEMO assure une meilleure réactivité et des interventions rapides sur les sites et compte désormais sur cette nouvelle implantation pour proposer ses services sur la région Occitanie.

