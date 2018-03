Legendre Energie, champion d'Europe de l'autoconsommation collective (version dÃ©taillÃ©e)

Déjà équipé de plus de 8 000 m² de panneaux solaires en injection réseau sur sa partie la plus récente, l’éco-quartier de La Fleuriaye, situé à Carquefou, au Nord-Est de Nantes (44) lance aujourd’hui l’un des plus grands projets en autoconsommation collective de France sur le bâti ancien du site construit dans les années 90. Une rénovation énergétique, menée par Legendre Energie (35). Découverte !

La ville de Carquefou (44), en coopération avec Nantes Métropole et la SEM Loire Atlantique Développement SELA, aménageur en Loire-Atlantique, a imaginé construire un quartier à impact complètement neutre sur l’environnement en associant mixité sociale, bassin d’emplois et qualité de vie. Cet éco-quartier de la Fleuriaye, composé de bâtiments tertiaires, résidentiels et universitaires, est aujourd’hui la plus importante opération de logements collectifs certifiés PASSIVHAUS en Europe. Legendre Energie a déjà installé dans ce quartier plus de 8 000 m² de panneaux solaires en 2017 totalisant une puissance de 1.4 MWc, en injection et vente sur le réseau électrique.

Après 1,4 MWc en injection, 1 MWc en autoconsommation

Legendre Energie va plus loin encore en lançant la plus grande opération en autoconsommation collective en France sur la partie immobilière ancienne du site. Dans la continuité du développement de ce quartier innovant, Legendre Energie va donc installer 1MWc supplémentaire sur les toitures d’immeubles déjà existants de la ZAC permettant une production locale d’électricité solaire pour les besoins des usagers. L’ensemble du site compte pas moins de quatorze transformateurs. « Nous avons réalisés l’été dernier un diagnostic complet du périmètre pris par chaque transformateur. Nous avons analysé les installations solaires qu’il est possible d’installer en autoconsommation avec un surplus minimum. Cette phase d’étude est à présent terminée. Certains périmètres sont mal adaptés car trop fourni en logements. Nous avons fini par retenir quatre boucles sur les quatorze possibles » souligne Nicolas Rolland, responsable Grands Comptes chez Armorgreen, filiale du groupe Legendre Energie. Sur ces quatre périmètres sont concernés des locaux d’enseignements (IUT), des bâtiments tertiaires, des logements sociaux et des commerces, répartis sur une zone de plus de 65 hectares. Avec plus de 6 000 m² de panneaux solaires prévus, l’éco-ZAC de La Fleuriaye deviendra le plus grand projet en autoconsommation collective en France. L’investissement relatif à cette opération est porté par Legendre Energie, qui devient alors un fournisseur d’énergie verte et locale pour l’ensemble quartier.

Une production d’énergie équilibrée entre les besoins des consommateurs du tertiaire et du résidentiel

La mise en place de cette opération d’autoconsommation collective a donc été favorisée par la mixité des besoins entre le tertiaire et le résidentiel. L’éclectisme et le foisonnement des activités optimisent l’efficience de l’autoconsommation. En effet, la complémentarité des usages énergétiques entre ces deux secteurs (majoritairement la semaine pour le premier et le week-end et le soir pour le second) implique une consommation diurne 7/7j à laquelle l’électricité solaire vient se substituer en partie. Trois boucles de 100 kWc vont ainsi être montées selon cette approche technique. Pourquoi 100 kWc me direz-vous ? Il s’agit du plafond de puissance éligible aux subventions des appels d’offres régionaux consacrés à l’autoconsommation. Pour cette puissance, la région alloue une subvention de 50 000 euros à l’investissement, et ce pour pallier en partie le défaut d’ensoleillement et rendre le projet attractif aux futurs consommateurs sur un plan financier. Justement, le business model du projet n’est pas encore ficelé à 100%, dans l’attente de la prochaine réglementation en matière de TURPE (tarif d’utilisation du réseau public d’électricité) et de CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité).

« Nous attendons les bonnes nouvelles »

« Nous avons intégré toutes les taxes plein pot sur ce projet. Nous sommes sur des modèles volontairement pessimistes. En fait, nous attendons les bonnes nouvelles » assure Nicolas Rolland. La dernière boucle devrait accueillir une installation en autoconsommation collective d’environ 700 kWc en aval d’un poste mixte public-privé qui alimente essentiellement un supermarché et quelques maisons du voisinage. De quoi atteindre le MWc attendu ! Ce projet a obtenu la labellisation au programme national SMILE (SMart Ideas to Link Energies), projet collaboratif bi-régional déployé sur les Régions Bretagne et Pays de la Loire, qui promeut la mise en place de Smart Grids qui rendent plus intelligente et fluide la gestion de l’électricité sur le réseau. Le projet de Carquefou va dans les semaines qui viennent entrer dans une phase administrative plus concrète avec notamment la création de la fameuse PMO (Personne Morale Organisatrice qui réunit producteur et consommateurs) qui devrait prendre la forme d’une association. « Nous allons monter l’association avant l’été et proposer d’intégrer les consommateurs à la rentrée pour une mise en service au début de l’année 2019 » précise le responsable du projet. Mais quid de la facturation ? « Enedis communiquera à la PMO l’électricité qui provient du solaire photovoltaïque et celle qui provient du réseau via des pas de temps de dix minutes. Une double facturation sera alors mise en place dans le respect des bonnes répartitions d’énergie » conclut Nicolas Rolland.

Legendre Energie, l’autoconsommation collective photovoltaïque sans investissement pour les consommateurs

Produire de l’électricité renouvelable et locale a toujours été le cœur de l’activité de Legendre Energie. En proposant des solutions d’autoconsommation solaire, Legendre Energie devient fournisseur d’énergie, et propose à ses clients de préserver leur trésorerie (coût zéro) en finançant leur centrale et en leur vendant de l’énergie verte, moins chère et produite localement. Une sorte de circuits courts de l’énergie ! Au-delà de ce projet de Carquefou, Legendre Energie a fait de l’autoconsommation collective un vrai axe de développement. Le groupe participe activement à l’opération Inventons la Métropole du Grand Paris notamment sur le projet de La Redoute des Hautes Bruyères à Villejuif. 300 kWc de solaire photovoltaïque devraient être installés sur une tour pour alimenter des logements collectifs mais aussi des commerces, une sale de sort et un pôle de santé. Toujours dans cette logique du foisonnement !

