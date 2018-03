Akuo Energy et Eiffel Investment group amplifient leur partenariat autour de la plateforme Akuocoop

Eiffel Investment Group, gérant du fonds Allianz Crowdlending, participe au financement de la centrale solaire Les Cèdres située à La Réunion, vitrine du savoir-faire insulaire du groupe Akuo Energy. Un projet exemplaire pour l’environnement avec la plateforme AkuoCoop !

Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, a décidé de donner l’opportunité à tous les citoyens de profiter de la rentabilité de la centrale solaire Les Cèdres (La Réunion) en leur proposant de participer au refinancement du projet par du prêt participatif sur sa plateforme AkuoCoop. Depuis sa création, la plateforme a permis de collecter plus d’un million d’€ en seulement 9 mois, pour un montant moyen de 957 € par prêteur.

Le projet Les Cèdres intègre trois innovations qui répondent à l’enjeu énergétique et climatique des îles : le stockage, l’Aquanergie et l’Agrinergie®. Dans la lignée de l’Agrinergie® qui crée des synergies positives entre le monde agricole et la production photovoltaïque, Akuo Energy a inventé l’Aquanergie, qui concilie production d’énergie solaire et élevage piscicole. Les Cèdres est un projet pionnier dans la mise en place de cette technologie.

Le fonds Allianz Crowdlending apporte à Akuo Energy un financement qui lui permettra, pour chaque euro collecté sur AkuoCoop, de doubler le montant prêté dans le projet, dans la limite d’une enveloppe de 500 000 €. Ce dispositif est destiné à favoriser le financement citoyen de la transition énergétique, en s’appuyant sur les territoires qui en sont les acteurs.Pour cette initiative, Eiffel Investment Group, gérant du fonds, s’appuie sur sa double expertise du financement de la transition énergétique (Eiffel Investment Group gère notamment le fonds Eiffel Energy Transition) et du financement participatif (Eiffel Investment Group est l’un des principaux investisseurs via les plateformes de prêts en ligne en Europe et gère notamment les fonds Prêtons Ensemble et Allianz Crowdlending).

Eric Scotto, co-fondateur et Président d’Akuo Energy, déclare : « Nous sommes très fiers qu’AkuoCoop soit la deuxième plateforme à être référencée par le fonds Allianz Crowdlending. Ce partenariat valide notre positionnement unique d’acteur du territoire en partageant désormais avec les citoyens la rentabilité financière de nos projets. Nous remercions Eiffel Investment Group qui a choisi de nous accompagner dès le début et les milliers d’investisseurs particuliers qui ont rejoint AkuoCoop. » Fabrice Dumonteil, président directeur général d’Eiffel Investment Group, conclut : « Nous sommes heureux d’apporter une nouvelle dimension au partenariat noué avec Akuo Energy dès le lancement d’AkuoCoop en 2017. Le projet présenté par AkuoCoop à La Réunion répond à notre engagement en faveur d’un développement des énergies renouvelables innovant et respectueux de l’écosystème agricole. »

