Urgence Ã©nergÃ©tique et climatique : 150 Mâ‚¬ investis via Lendosphere pour la transition Ã©cologique depuis 2014

Les investissements dans les énergies renouvelables, via Lendosphere, ont atteint 150 millions d’euros à fin juillet 2022, dont 50 millions collectés durant les 12 derniers mois. Vous avez dit accélération ?

Les 22 000 investisseurs particuliers et professionnels inscrits sur la plateforme Lendosphere ont ainsi financé 380 projets depuis 2014. Ces résultats démontrent la prise de conscience des citoyens de l’importance du choix de leurs investissements et du fléchage de leur épargne vers les énergies renouvelables, lesquelles font la preuve de leur pertinence économique.

Démocratisation et rapidité pour répondre à l’urgence écologique

En franchissant le cap des 150 M€ investis par sa communauté de 22 000 membres, Lendosphere confirme la pertinence de ce modèle qui associe étroitement les attentes des porteurs de projet, des territoires d’implantation et des investisseurs – qu’ils soient éco-épargnants ou investisseurs avertis. « Nous faisons partie intégrante des tours de table de ces projets, aux côtés des sources classiques de financement, notamment les banques. La réactivité de notre base d’investisseurs permet d’accélérer la construction de ces projets, qui contribuent à répondre à l’urgence énergétique et climatique », explique Amaury Blais, co-fondateur de Lendosphere. Cette accélération inscrit solidement le financement participatif parmi les leviers d’actions dans un contexte de catastrophes climatiques et énergétiques sans précédent en France et au regard de la nécessité d’investir massivement dans les énergies renouvelables pour assurer la stabilité des prix et des approvisionnements énergétiques.

60 M€ remboursés et 10 M€ d’intérêt versés

Que ce soit pour des parcs éoliens, des centrales solaires, des unités de méthanisation ou des réseaux de chaleur, Lendosphere a déjà remboursé 60 millions d’euros de capital et versé 10 millions d’euros d’intérêts sur l’ensemble des 380 projets mis en ligne depuis fin 2014. Parmi eux, 125 projets ont déjà été totalement remboursés. Ainsi, les projets d’énergies renouvelables ont la particularité de présenter une bonne visibilité et d’être portés par des entreprises solides. À ces caractéristiques s’ajoute la sélection effectuée par Lendosphere pour chaque dossier de financement. « Depuis sa création, Lendosphere affiche un taux vierge de défaut sur l’ensemble de ses encours », précise Laure Verhaeghe, co-fondatrice de Lendosphere.