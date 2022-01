Urbasolar soutient CafÃ© Joyeux et son implantation Ã  Montpellier en 2022 !

Café Joyeux est la première famille de cafés-restaurants qui emploie et forme des personnes en situation de handicap mental ou cognitif au cœur de nos villes et de nos vies. Prochaine implantation : Montpellier. Urbasolar s’engage aux côtés de ce beau projet qui permettra l’embauche en CDI d’une dizaine de personnes en situation de handicap !



L’idée est née d’un constat simple, en France, 700 000 personnes sont autistes et 65 000 sont atteintes de Trisomie 21. Ils sont deux à trois fois plus touchés par le chômage que le reste de la population. Seules 0,5% des personnes atteintes de handicap mental travaillent en milieu ordinaire.

La différence est une force !

Les Café Joyeux ont pour ambition de rendre le handicap visible, de favoriser la rencontre possible en milieu ordinaire, et de proposer toujours plus de travail à des personnes éloignées de l’emploi. C’est ainsi que l’aventure démarre en 2017 à Rennes, avec l’ouverture du premier restaurant solidaire qui forme et emploie des personnes majoritairement atteintes de trisomie 21 ou d’autisme. La joyeuse maison entend construire un modèle rentable et faire de la différence une force. Les « équipiers joyeux » recrutés en CDI suivent une formation en alternance via le Centre de Formation d’Apprentis Joyeux pour obtenir un titre professionnel d’agent de la restauration, reconnu par l’Etat. Après Rennes, les 4 cafés de Paris (Opéra, Champs Elysées, Pont Cardinet, Olympia), Bordeaux, puis Lyon, Tours, Parly 2, c’est à Montpellier que l’aventure va se poursuivre en 2022.

Urbasolar : acteur économique engagé

« Nous sommes engagés aux côtés de ce beau projet qui permettra l’embauche en CDI d’une dizaine de personnes en situation de handicap mental ou cognitif car nous nous sommes reconnus dans les valeurs qu’il porte. » Stéphanie Andrieu co-fondatrice et Directrice Générale du groupe. En produisant une énergie solaire Urbasolar œuvre chaque jour à la préservation de la planète et lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant, le groupe a aussi une responsabilité vis à vis des hommes qui la peuplent et son rôle est aussi celui d’un acteur économique local qui créé de l’emploi durable sur les territoires. « Nous avons vu dans ce projet l’opportunité d’exercer notre devoir d’acteur économique engagé, qui œuvre localement au développement de sa ville, de sa région, qui crée de l’emploi, qui dynamise l’économie, qui rassemble et réunit des femmes et des hommes avec ou sans handicap autour d’un projet d’entreprise. » Arnaud Mine, co-fondateur et Président du groupe.

Les recettes ont été élaborées par une Meilleure Ouvrière de France. Le café est ensuite torréfié et conditionné en France. L’intégralité des bénéfices de Café Joyeux et ses produits est reversée pour l’emploi des personnes en situation de handicap mental et cognitif.

