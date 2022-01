Colloque ADEME â€“ CSTB : Â« Imaginons ensemble les bÃ¢timents de demain Â» – AprÃ¨s-midi du 25 janvier 2022

L’ADEME et le CSTB organisent un colloque 100% digital « Imaginons ensemble les bâtiments de demain », qui se tiendra le 25 janvier prochain à partir de 14h. Pour rappel, lancée par l’ADEME et le CSTB en 2019, la démarche de prospective « Imaginons ensemble les bâtiments de demain » visait à préparer l’avenir des bâtiments en France à l’horizon 2050, sur la base des différentes visions des acteurs de la construction et de l’immobilier. Cette démarche a aujourd’hui abouti à 4 scénarios qui dessinent les avenirs possibles pour les bâtiments de demain à horizon 2050. Ces 4 scenarios vous seront présentés lors du colloque et illustrés par des retours d’expérience des professionnels du bâtiment. Différentes séquences et tables rondes ponctueront l’après-midi.

