Urbasolar signataire de la Charte de la DiversitÃ© !

Engagé au quotidien dans la transition énergétique en œuvrant pour une planète plus verte, Urbasolar n’en oublie pas pour autant ceux qui la peuplent. Convaincus que de la diversité naît la richesse d’une société, Urbasolar croit en son pouvoir sur la performance sociale et économique des organisations. Les différences individuelles sont source d’ouverture, de créativité et d’évolution, et représentent un levier fort de cohésion et de bien-être au travail. Elles sont aussi un facteur clé de progrès pour une entreprise.

« Au sein d’Urbasolar, nous avons la conviction que la mixité de nos équipes constitue un de nos atouts les plus précieux, pour innover et créer de la valeur » indique le communiqué. En devenant signataire de la Charte, Urbasolar s’engage donc à :

Sensibiliser et former nos dirigeants et managers impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières, puis progressivement l’ensemble des collaborateurs, aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.

Promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes dans tous les actes de management et de décision de l’entreprise ou de l’organisation, et en particulier dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines.

Favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes ses différences et ses richesses, les composantes culturelles, ethniques et sociales, au sein des effectifs et à tous les niveaux de responsabilité.

Communiquer sur notre engagement auprès de l’ensemble de nos collaborateurs ainsi que de nos clients, partenaires et fournisseurs, afin de les encourager au respect et au déploiement de ces principes.

Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue social avec les représentants du personnel.

Evaluer régulièrement les progrès réalisés informer en interne comme en externe des résultats pratiques résultant de la mise en œuvre de nos engagements.

« Afin de mettre en œuvre ces principes au sein du groupe, nous avons rédigé notre propre politique Diversité & Inclusion Elle sera notre guide pour la mise en place d’actions concrètes et la mesure de nos progrès dans le temps » conclut le communiqué.