Aquitaine Distribution Solaire, un nouvel acteur de la distribution photovoltaÃ¯que managÃ© par des experts du PV

Depuis son ouverture en septembre 2023, l’entreprise Aquitaine Distribution Solaire, basée à Saintes (17), a déjà su attirer une vingtaine de partenaires installateurs. Un nouveau partenaire de confiance, dynamique et engagé dans la distribution de solutions photovoltaïques pour les professionnels !

« Notre mission est de rendre l’énergie solaire accessible à tous ceux qui souhaitent réduire leur facture d’électricité et adopter des pratiques énergétiques durables ». Frédéric Janot est responsable commercial d’Aquitaine Distribution Solaire. A l’heure où les enjeux environnementaux sont plus que jamais au cœur des préoccupations, Aquitaine Distribution Solaire élargit l’offre des systèmes photovoltaïques à destination des professionnels du secteur. « Notre engagement est d’apporter une touche d’innovation durable à nos partenaires installateurs, en offrant des solutions énergétiques crédibles, simples et économiques » poursuit le directeur commercial.

Si l’entreprise est récente, les hommes qui l’ont créée dispose d’une expertise éprouvée et qualifiée dans le domaine de l’énergie solaire. Fort de 15 années d’expérience, les responsables d’Aquitaine Distribution Solaire propose des équipements éprouvés et concurrentiels. Pour permettre aux installateurs de se démarquer commercialement sur le marché, le groupe a créé Aliénor Industrie Solaire, sa propre marque de distributeur pour ses modules photovoltaïques de 375 W – 500W prochainement – qui a été sourcée avec un cahier des charges précis. « L’activité a bien démarré autour d’un marché très dynamique. Nous croyons en la construction de relations à long terme avec les installateurs. Pour ensemble bâtir un avenir énergétique plus durable et prospère ! En ce début 2024, nous poursuivons notre développement commercial, avec comme objectif sur cette première année, d’un CA de 2,5 M€ » conclut Frédéric Janot.