URBASOLAR remporte 127 MWc Ã  CRE4.5 Sol et OmbriÃ¨res !

Urbasolar demeure un acteur majeur des AO CRE en France. La société héraultaise est lauréate de 127 MW de nouveaux projets à l’appel d’offres dit « CRE4.5 Sol et Ombrières ». Il s’agit de 16 projets en tout de centrales au sol et d’ombrières parmi lesquelles il convient de noter une centrale flottante, deux centrales au sol de 30 MW chacune, et les ombrières du Centre Hospitalier de Cholet. Ainsi, Urbasolar a au total été déclaré lauréat de plus de 630 MW de projets photovoltaïques depuis le lancement des appels d’offres de la CRE.

UrbaSolar, qui a par ailleurs annoncé le mois dernier la signature d’un accord avec le groupe Carrefour pour l’équipement en ombrières photovoltaïques de 36 centres commerciaux, s’affirme une nouvelle fois comme un leader du secteur jouant avec succès sa partition de spécialiste face aux ambitions affichées par les énergéticiens français généralistes. Le groupe Urbasolar est le premier spécialiste français indépendant du photovoltaïque en France et à ce titre est le partenaire privilégié des collectivités locales et des entreprises pour diffuser cette technologie amenée à jouer un rôle de premier plan pour l’alimentation électrique de l’humanité.

Encadré

En savoir plus sur UrbaSolar

▪ Chiffre d’Affaires 2017/2018 : 108 millions d’euros, incluant la vente d’électricité (clôture en Avril).

▪ Membre Fondateur de PV Cycle France (2014).

▪ Certifié ISO 9001, ISO 14001 et AQPV-Contractant Général.

▪ Lauréat 2018 du Grand Prix des Entreprises de Croissance 2018, dans la catégorie Greentech & Energies.

Plus d’infos…