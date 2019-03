Icuve : le chauffe-eau solaire connectÃ© by Elioteknology

Elioteknology, société basée à Hong Kong managée par Pascal Bouquerel, lauréat 2018 du Trophée Entrepreneur des Trophées des

Français d’Asie, annonce la commercialisation du premier chauffe-eau solaire connecté « Icuve » (marque déposée). Elioteknology est spécialisé dans la conception et la fabrication de chauffe-eaux solaires à destination des professionnels. Elle réalise 80% de son chiffre d’affaires à l’export et dispose d’un réseau de distribution dans plusieurs pays ou département d’Outre-Mer.

Sondes embarquées et logiciel d’analyse

L’Icuves permet aux utilisateurs comme aux distributeurs de gérer et d’optimiser le fonctionnement et le suivi de l’installation solaire. L’application est disponible sur IPhone et Android. Grace à des capteurs embarqués, l’Icuve permet aux utilisateurs, d’optimiser et de garantir la ressource en eau chaude à tout moment, de réduire la facture d’énergie (non verte) et d’interagir directement, via l’application sur le smartphone afin de minimiser l’impact environnemental.

L’intelligence du système tient compte de tous les paramètres (climatiques, humain, température, ensoleillement…). Humain, en analysant les habitudes de consommation, la température de confort de l’eau consommée, la fréquence des consommations et les périodes. Economique en optimisant si nécessaire la mise en route de la résistance d’appoint aux heures ou l’électricité est la moins chère. Grace à des sondes embarquées et au logiciel d’analyse, la résistance ne fonctionnera que le strict nécessaire tout en garantissant une eau à bonne température. Fini le temps ou la résistance chauffait des volumes d’eau conséquent et sans discernement. Une Fonction OFF/ON permet également en cas d’absence prolongée de déconnecter a distance le chauffe-eau solaire et transmet en cas de besoin des messages d’alerte via un mail, et/ou une notification push.

Télémaintenance active

Avec ce système de télémaintenance active, les distributeurs/, installateurs optimisent leur SAV en réduisant leurs couts et en améliorant la qualité de leur service (pas de déplacement inutile). L’Icuve permet aux professionnels d’évoluer vers des stratégies de maintenances curatives, proactives, préventives et prédictives. L’installateur pourra ainsi être averti avant l’utilisateur d’une majorité de pannes ou de mauvaises utilisations. Les paramètres d’installation sont accessibles et modifiables sur l’application Icuve directement sur le smartphone de l’installateur. L’Icuve est livré avec un API permettant si nécessaire de transcrire ces paramètres sur le système d’information de l’installateur.

Le serveur qui collecte tous les paramètres puis renseigne l’application smartphone Icuve, détiendra l’ensemble des données nécessaires à l’entité chargée de faire la maintenance. Il pourra être programmé pour créer des alertes standard directement vers l’installateur. Mais c’est un système ouvert. En effet, l’installateur peut à tout moment intégrer les informations directement dans son système d’information et alerter sur les problèmes de fonctionnement. L’Icuve fonctionne grâce au réseau SIGFOX qui est une fréquence radio basse fréquence. Le système Icuve fonctionne même en cas de coupure d’électricité. Enfin la FAQ (Foire Aux Questions) peut trouver sa place dans ladocumentation en ligne déjà présente sur l’application.

Encadré

Le parcours de Pascal Bouquerel en quelques mots

Globe-trotter autodidacte qui a repris ses études sur le tard, Pascal Bouquerel, ancien de Giordano Industries, a créé son entreprise de chauffe-eaux solaires connectés, Elioteknology, à Hong Kong au début des années 2010. En 2017, Pascal Bouquerel est allé encore plus loin dans l’innovation en développant son premier chauffe eau-solaire connecté I-cuve, qui informe l’utilisateur du fonctionnement général de l’engin, pouvant contrôler et réduire la consommation de Co2. Une première mondiale. L’entreprise engendre aujourd’hui un chiffre d’affaires de 2,5 millions de dollars. Pascal Bouquerel qui emploie 5 salariées, planche aujourd’hui sur une version 2 de son chauffe-eau solaire I-Cuve. Il se murmure qu’EDF regarde de près ces évolutions. Et ce d’autant que Pascal Bouquerel est devenu lauréat 2018 du Trophée Entrepreneur des Trophées des Français d’Asie. De quoi attirer la lumière et les investisseurs !

