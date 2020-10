Urbasolar met en service la centrale solaire de lâ€™Oncopole implantÃ©e sur lâ€™ancien site AZF Ã  Toulouse

Tout juste un an après la pose du 1er panneau, la plus grande centrale en milieu urbain jamais réalisée à ce jour a commencé à produire ces premiers kilowattheures dans la cité des violettes. Oh Toulouse, ville rose et solaire !

La centrale toulousaine de 15 MWc, implantée sur des terrains pollués et riche d’une histoire dramatique de l’ancienne usine « AZF » réserve bien des surprises et est exceptionnelle à plus d’un titre.

Une réhabilitation de site exemplaire

Presque 20 ans après la terrible explosion de l’usine « AZF », traumatisante pour toute une ville et sa population, la mise en service de la centrale solaire témoigne du formidable travail opéré pour réhabiliter ce site et pour que reprenne la vie après la tragédie. Cette centrale photovoltaïque est une source de production électrique décarbonée, prenant en compte l’avenir de la planète et de la métropole urbaine. Grâce au savoir-faire et à l’expertise de Toulouse Métropole, de la Régie d’électricité de la ville de Toulouse et des équipes d’Urbasolar qui ont mis en œuvre un design et des procédés d’installations innovants, ce site fortement pollué renaît sous la forme d’un projet environnemental emblématique.

Un design unique, une conception en Land Art

Située à proximité du centre-ville, la centrale photovoltaïque se distingue immédiatement par son esthétique innovante. La centrale a fait l’objet d’une conception en Land Art, design validé par les Architectes des Bâtiments de France et création d’un artiste plasticien toulousain, Damien Aspe. Il intègre une pixellisation de l’image vue du ciel grâce à des panneaux colorés intercalés entre les modules photovoltaïques. Ce graphisme permet une modification de l’image en fonction de l’angle de vision, depuis l’aéroport de Blagnac ou le futur téléphérique au-dessus de la Garonne.

Un projet de territoire

Réalisé en co-investissement avec Toulouse Métropole, la Régie d’électricité de la ville de Toulouse, l’Agence Régionale Energie Air Climat de la Région Occitanie et Urbasolar, il symbolise l’engagement d’un territoire pour le développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique. Quant aux toulousains, ils ont pu participer au financement du projet au travers de la SCIC Citoyen’R et contribuer à cet ambitieux et nécessaire objectif.

Une technologie innovante

La centrale est constituée des composants les plus innovants et des dernières évolutions de la technologie mises au point par le spécialiste français du photovoltaïque qu’est Urbasolar. Télésuivi en temps réel, big Data et logiciel expert font de la centrale un objet connecté dont la performance est optimisée et l’interface avec le réseau électrique pilotée avec la plus grande efficacité. Aujourd’hui, les premiers kilowattheures produits et injectés sur le territoire toulousain ont de quoi faire la fierté de ses citoyens !