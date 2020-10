TUCOENERGIE, labellisée Greentech Innovation par le Ministère de la Transition écologique

La Ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le Secrétaire d’État chargé de la Transition Numérique et des Communications Électroniques, Cédric O ont attribué́ le label Greentech Innovation à TUCOENERGIE pour son application OrÉe au service de la transition écologique. Une appli pour optimiser la production solaire !

TUCOENERGIE, acteur de la transition énergétique, est labellisée Greentech Innovation dans le cadre du développement de l’application d’étude énergétique OrÉe. Cette plateforme digitale, au service de la transition énergétique, propose aux propriétaires de maisons des solutions de production d’énergie photovoltaïque et/ou d’économies d’énergies les plus adaptées à leurs besoins. L’utilisation de l’intelligence artificielle permet de réaliser une étude du logement précise et sur mesure. L’application éco-responsable OrÉe a été conçue dans le but d’accompagner tous les français vers un mode de consommation d’énergie responsable.

TUCOENERGIE, mobilisée pour la construction d’un monde durable

La labellisation Greentech Innovation va permettre à TUCOENERGIE de poursuivre et de développer son activité́ pour la protection de l’environnement. Grâce au déploiement d’OrÉe et à la visibilité́ apportée par la Greentech Innovation, TUCOENERGIE s’engage encore plus dans la massification de la rénovation énergétique. Suite à l’annonce de la labellisation de TUCOENERGIE, son CEO, Nathaniel Corcos, a réagi : “La labellisation Greentech Innovation de TUCOENERGIE par le Ministère de la Transition écologique est une grande fierté́ pour toute l’équipe. C’est la reconnaissance des efforts déployés depuis plus de 10 ans pour rendre la rénovation énergétique accessible au plus grand nombre. La labellisation Greentech Innovation va nous permettre d’approfondir la digitalisation de l’ensemble des métiers du secteur de la rénovation énergétique et du photovoltaïque.”