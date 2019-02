URBASOLAR, le bonheur est dans la serre

A la lecture des résultats de la sixième session des Appels d’Offre Bâtiments de la CRE, dévoilés ce jour, URBASOLAR remporte un total de 19.3 MWc, dont 15 sur serres photovoltaïques. Bonne pioche

Avec plusieurs d’hectares de serres construites et en développement, URBASOLAR s’est imposé comme un référent de ce secteur. Développant des outils innovants et performants pour le monde agricole, le groupe s’attache à mettre en place des solutions pour améliorer la compétitivité des exploitations, dans le respect du projet de l’exploitant et de l’environnement. Ses solutions de serres photovoltaïques, mariant production d’énergie et activité agricole, offrent l’opportunité de diversifier les productions, d’assurer de nouveaux débouchés (circuits courts, vente directe), de protéger les cultures, d’allonger les cycles de production et d’améliorer les conditions de travail.

Les premiers retours d’expérience témoignent de la pertinence de ces outils, de leur utilité pour développer une activité et de leur insertion réussie dans les exploitations où ils ont été réalisés. « Je suis très heureuse d’avoir à disposition cet outil beaucoup mieux adapté à ma production. La serre photovoltaïque va me permettre de cultiver dans des conditions idéales, avec un meilleur confort de travail et un rendement optimisé » confie Marie-Jeanne, productrice de framboises à Arnac Pompadour. Avec ces résultats, URBASOLAR, 1er spécialiste français indépendant du photovoltaïque, fait une nouvelle fois la démonstration de la qualité de ses offres en franchissant la barre symbolique des 500 MW remportés depuis le lancement des Appels d’Offres de la CRE en 2012.

Plus d’infos…