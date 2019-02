Tout sur le stockage avec Eaton lors de BePositive 2019

A l’occasion du salon BePOSITIVE 2019 qui se déroulera du 13 au 15 février à Lyon (Eurexpo), Eaton, expert en gestion d’énergie, sera présent sur le stand 6.1P48, et exposera ses solutions xStorage Home et xStorage Buildings de stockage énergétique pour application résidentielle et tertiaire. Eaton abordera également les thématiques connexes au stockage d’électricité telles que les bâtiments à énergie positive (BePos), les infrastructures de recharge des véhicules électriques, le cycle de vie des batteries de stockage et leur recyclage, la transition énergétique, la décarbonation de l’énergie, un retour d’expérience sur les projets installés en France, etc. Le stockage d’électricité est en effet l’un des paramètres clés de l’intégration des énergies renouvelables, et de l’augmentation permanente de la part qu’elles occupent dans le mix énergétique.

Par ailleurs, il sera possible de s’entretenir avec Eaton sur l’un des sujets phares du moment, le « Stockage d’énergie & E-Mobilité». En effet, le stockage facilite l’intégration des bornes de recharge pour véhicules électriques en évitant de devoir redimensionner les réseaux électriques et en réduisant le coût de recharge des véhicules. Le stockage favorise également la recharge des véhicules électriques à partir des énergies renouvelables. A l’avenir, de nombreuses interactions vont avoir lieu entre les systèmes de stockage et les infrastructures de recharge de véhicule électrique (IRVE), contribuant à décarboner la recharge des véhicules électriques et à générer du revenu et des services pour les bâtiments tertiaires. Sur le stand, l’équipe d’Eaton vous présentera l’interface utilisateurs du système de stockage xStorage Home ainsi que l’EMS (energy management system) de xStorage Buildings. Enfin, Christophe Bourgueil, Business Developer xStorage chez Eaton France, prendra la parole lors de la conférence Stockage, autoconsommation, e-mobilité : retours d’expérience de la petite à la grosse puissance organisée par l’INES (Institut National de l’Energie Solaire) le 15 février à 10h à l’Espace Forum, Hall 6.1.

