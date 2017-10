URBASOLAR inaugure une centrale photovoltaÃ¯que au sol sur une ancienne friche industrielle de l'Aude

Jeudi 28 septembre dernier a été inauguré la centrale solaire au sol de Moussoulens dans l’Aude, en présence du Maire Jacques Carriqui, du Conseiller Départemental et Président de Carcassonne Agglo Régis Banquet, du Sénateur Roland Courteau et des équipes d’Urbasolar, aux côtés de nombreux élus, ainsi que des habitants de la commune. Ce projet, lauréat CRE3, a été initié par la commune et répond à plusieurs objectifs :

- Sécuriser un ancien site industriel délaissé en limitant les intrusions humaines ;

- Restaurer un milieu à fort potentiel écologique dégradé par des activités humaines ;

- Supprimer les dépenses communales consacrées à l’entretien du site qui s’étend sur 30 ha.

La centrale photovoltaïque joue ainsi un rôle de levier pour combiner réhabilitation écologique, retombées économiques locales et production d’énergie propre.

URBASOLAR a réalisé la conception, le développement, le financement et la construction de la centrale. Le groupe en assure l’exploitation depuis son centre de supervision de Montpellier et ouvrira le capital de la société de projet à du financement participatif cet hiver. La réalisation du projet a été accompagnée de mesures environnementales fortes comme la conservation d’une aire favorable à la nidification de l’œdicnème criard et du pipit rousseline, la conservation de la partie sud de l’air vitale du lézard ocellé et la conservation d’espèces floristiques remarquables.

L’entretien complet du site sera assuré par Urbasolar, composé d’une pelouse sèche méditerranéenne typique qui constitue un habitat pionnier extrêmement riche en espèces végétales, ce type d’habitat en forte régression sur l’arc méditerranéen nécessite un entretien régulier.Aussi ce projet va permettre à la commune de bénéficier de retombées financières conséquentes, complétées par le loyer et les taxes perçus, permettant ainsi une vraie stratégie économique et territoriale.

Le parc occupe une emprise de 9.8 ha de la surface totale du site, il développe une puissance de 7.3 MWc, et produira chaque année l’équivalent de la consommation de 3 563 foyers (hors chauffage). Ce projet a mobilisé de nombreuses compétences locales, contribuant ainsi à une dynamique économique territoriale mais aussi nationale avec l’installation de 26 300 modules français. Côté innovation, ils bénéficient par ailleurs d’un programme de R&D mené en partenariat avec le fabricant de modules pour optimiser leurs performances grâce à la mise en place de cellules haute efficacité (cellules PERC).

Plus d’infos…