Equis construira une nouvelle ferme solaire au Japon avec Bouygues Energies & Services

Equis Energy (Equis), producteur indépendant d’électricité (PIE) provenant des énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique, a choisi Bouygues Energies & Services (filiale de Bouygues Construction) et Toho Electrical (Toho) pour la construction d’une ferme solaire de 41 MW à Yaita, dans la préfecture de Tochigi, au Japon. Bouygues Energies & Services et Toho fourniront des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC : Engineering Procurement & Construction) pour ce projet, dont la construction a commencé en juin 2017.

Adam Ballin, président du conseil d’administration d’Equis Energy, a déclaré : « Grâce aux réglementations favorables au développement de l’énergie solaire, l’avenir continue d’être extrêmement prometteur pour cette ressource au Japon, où la production d’énergies renouvelables devrait augmenter de 65 % d’ici à 2030. Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec Bouygues Energies & Services à Yaita. Il permettra de créer 200 emplois, de soutenir la communauté locale et de fournir une énergie solaire propre et peu coûteuse ».

Xavier Perdereau, directeur du développement commercial de Bouygues Energies & Services, et directeur général de Bouygues Energies & Services Japon, a déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux et fiers qu’Equis ait décidé de choisir une fois de plus Bouygues Energies & Services Japon et son partenaire Toho pour ce projet d’envergure : voilà qui confirme notre capacité à accompagner avec succès notre client tout au long de son expansion. La tendance pour les projets d’énergies renouvelables au Japon reste positive et conforte nos ambitions de croissance sur le marché des services d’EPC. »

Equis est l’un des plus importants producteurs indépendants d’énergies renouvelables du Japon. Sa priorité est de développer, de construire et d’assurer le fonctionnement d’installations produisant des énergies solaire et éolienne. Au Japon, Equis possède 45 installations d’une capacité de 1,4 GW ainsi qu’une installation de 1,1 GW en cours de développement. Equis emploie plus de 60 professionnels spécialisés dans le développement, la conception, la gestion de projet et l’investissement, répartis entre son siège régional de Tokyo et ses bureaux locaux de Shichinohe, Kasama et Fukushima. C’est la deuxième fois qu’Equis s’associe à Bouygues Energies & Services pour développer une installation photovoltaïque clé en main. Les deux entreprises ont précédemment collaboré en Thaïlande et aux Philippines.

Bouygues Energies & Services est l’un des leaders mondiaux du marché de l’EPC pour les projets de panneaux solaires. Au Japon, l’entreprise construit actuellement pour Equis une installation de 13,7 MW à Noheji, dans la préfecture d’Aomori. Bouygues Energies & Services est particulièrement présente en Europe et en Asie du Sud-Est, où elle a achevé aux Philippines, en 2016, le plus important projet de la région fonctionnant à l’énergie solaire, doté d’une capacité de production de 132,5 MW. Bouygues Energies & Services est également active en Australie et conserve une part importante du marché de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC) utilisant les énergies solaires.

Toho Electrical, spécialisé dans les télécommunications et les énergies renouvelables, apportera au projet solaire de Yaita son savoir-faire en matière de constructions mécanique et électrique. L’installation de Yaita devrait entrer en exploitation en avril 2018. Elle produira près de 89 800 MWh par an, fournira une électricité propre et sûre à 12 905 foyers et permettra d’économiser 58 364 tonnes de CO2 et 84,6 millions de litres d’eau.

