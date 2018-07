Au Danemark, la plus grande centrale solaire thermique du monde repose sur des technologies Danfoss

Les échangeurs de chaleur SONDEX® et les variateurs VLT® constituent lune des meilleures solutions au monde en matière de commande de pompe et de transfert de chaleur. Le plus grand système de chauffage solaire du monde, installé à Silkeborg au Danemark, réduit les émissions de CO2 de 15 700 tonnes par an. Il permet de chauffer les foyers et les lieux de travail de 40 000 personnes et assure 18 à 20 % de la consommation annuelle en chauffage de la ville de Silkeborg (Danemark), qui a lambition de produire une énergie de chauffage sans émissions de CO 2 à lhorizon 2030.

80 000 MWh de chaleur par an

Le choix sest porté sur le chauffage solaire car il permet de stocker lénergie générée pendant la journée, pour lutiliser pendant la nuit ou sur une autre période de lannée. La lumière du soleil est ainsi exploitée à son maximum, rendant cette solution encore plus rentable. La centrale de Silkeborg permet de produire 80 000 MWh de chaleur par an, tout en réduisant les émissions de CO 2 de 15 700 tonnes.

Le système de chauffage solaire repose sur des échangeurs thermiques SONDEX® et des variateurs VLT®, qui ont permis de réduire les coûts de 30 % lors de leur première année dexploitation par rapport aux systèmes de variateurs classiques. Quatre pompes de grand volume fonctionnent en continu pour acheminer leau chaude jusquaux usagers. En outre, quatre pompes de secours ont été prévues en cas de panne. Les huit pompes à eau sont contrôlées par des variateurs VLT® AQUA, qui régulent la consommation électrique des pompes afin de la réduire au minimum.

Léquivalent de 60 terrains de football de panneaux solaires

Au total, quatre échangeurs thermiques fournis par SONDEX® sont connectés à la centrale de chauffage solaire. Le modèle déchangeur, le S221, possède entre 884 et 936 plaques. Les bâtiments du site de Silkeborg ont été adaptés pour accueillir ces échangeurs thermiques. Ceux-ci ont été spécialement conçus selon les besoins du client, en raison du dénivelé du terrain et des effets quil produit.

La centrale solaire thermique de Silkeborg comporte 22 km de canalisations qui relient 12 436 panneaux solaires, couvrant une surface équivalente à 20 terrains de football. Le parc de panneaux fait plus de 50 hectares, soit léquivalent de 60 terrains de football.

Transfert dénergie performant

Il se compose de quatre champs de panneaux indépendants, qui garantissent une fiabilité opérationnelle maximale. Si un problème technique se produit sur un champ, les opérateurs peuvent isoler ce dernier et faire tourner la centrale grâce aux trois autres. La durée dexploitation prévue pour cette centrale est de 25 ans. Il sagit dune centrale à haut rendement, 4 à 6 fois plus performante que les systèmes de panneaux solaires installés sur les toits de maisons individuelles.

