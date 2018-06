UniversitÃ© d'Ã©tÃ© de l'autoconsommation PV, le RDV solaire de la rentrÃ©e, les 5 et 6 septembre au Palais d'IÃ©na Ã  Paris

Après le succès des deux premiers colloques nationaux dédiés à l’autoconsommation photovoltaïque, le syndicat ENERPLAN organise l’Université d’été 2018 de l’autoconsommation PV les 5 et 6 septembre prochains au CESE, Palais d’Iéna à Paris. Cet évènement est organisé en partenariat avec l’ADEME, la CAPEB, ENEDIS, ENGIE, le GIMELEC, le GMPV-FFB, GRDF, la FFIE et Qualit’EnR.

A la rentrée 2018, l’ensemble des indicateurs économiques de l’autoconsommation sera connu. L’Université d’été permettra de clarifier le nouveau cadre réglementaire et financier de l’autoconsommation collective, afin que les acteurs de la filière et les politiques des territoires puissent se l’approprier pour engager une véritable dynamique de projets. Cet évènement se déroulera sur deux jours, avec une première matinée en plénière et des ateliers en parallèle l’après-midi. La seconde journée, avec une série de modules pédagogiques concrets, visera à faciliter le montage d’opérations d’autoconsommation. The place to be pour les adeptes d’un nouveau monde de l’énergie !

Voir le pré-programme…