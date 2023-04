UNITe lÃ¨ve 5 millions dâ€™euros en financement participati

UNITe confirme le succès de son opération de financement participatif réalisé avec la plateforme ENERFIP. Deux phases de financement de 2,5 millions d’euros chacune ont été réalisées en février puis mars dernier. « Les souscriptions ont été très rapides : 2,5 millions d’euros ont été souscrits en moins d’une heure. » précise Simon Duhamel, Directeur Administratif et Financier d’UNITe, ajoutant « La rapidité de souscription est un indicateur très positif, qui traduit la confiance que suscite UNITe et la qualité de la plateforme ENEFIP ».

Le groupe UNITe-Hydrowatt, dirigé par Alexandre Albanel et Stéphane Maureau, est producteur indépendant d’électricité locale et durable depuis plus de 36 ans. UNITe développe construit et exploite à long terme des centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques. Par nature, UNITe est particulièrement sensible à la notion d’ancrage territorial : en particulier, pour chaque centrale hydroélectrique, UNITe emploie localement des techniciens qui se chargent des actions quotidiennes nécessaires pour un fonctionnement optimal. Cet ancrage, qui est dans l’ADN du groupe, constitue un atout précieux pour le développement de nouveaux actifs, notamment en photovoltaïque, qui est la filière sur laquelle UNITe se développe le plus rapidement, en France et en Pologne.

Bien entendu, dans le cadre du très fort développement du groupe, UNITe fait aussi et surtout appel à des financements bancaires classiques. « Le recours au financement participatif n’est pas le socle du financement de la forte croissance d’UNITe, mais plutôt une composante, qui permet d’étendre notre ancrage territorial jusqu’au financement des projets. » précise Stéphane Maureau. « En 2017, nous avions été pionnier, en lançant un financement participatif pour la construction de notre centrale hydroélectrique de la Meije, implantée à la Grave, sur la Romanche, à hauteur de 5 % du coût d’investissement, dans le but de permettre aux populations locales de participer au financement de cette centrale » rappelle Alexandre Albanel.

Deux nouvelles tranches de financement participatif seront lancées par UNITe en mai et juin, sur la plateforme ENERFIP.