La possibilitÃ© dâ€™une Ã®le â€¦ solaire en MÃ©diterranÃ©e

La première installation du système de stockage d’énergie par batterie Leclanché LeBlock vient d’être mise en place sur une île méditerranéenne. L’installation modulaire et évolutive de LeBlock comprend un système d’une capacité de 1,2 MW / 2,6 MWh. L’application de micro-réseau solaire + stockage est conçue pour maximiser la consommation de l’énergie solaire générée par le champ solaire adjacent.

Leclanché SA a livré, installé et mis en service un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de plusieurs MWh sur une île méditerranéenne, ce qui constitue la première installation du système de stockage stationnaire révolutionnaire LeBlockTM de la société.

Un système Leclanché LeBlock 1,2 MW / 2,6 MWh

La solution de stockage en micro-réseau a été construite pour un important gestionnaire de réseau de transport (GRT) grec et a été conçue pour maximiser la consommation d’énergie générée par un système solaire photovoltaïque sur site. Le système de stockage d’énergie par batterie (BESS) se compose d’un système Leclanché LeBlock 1,2 MW / 2,6 MWh comprenant quatre blocs de batteries, équipés chacun de deux racks de batteries refroidies par liquide, d’interconnexions électriques et de systèmes de refroidissement, ainsi que d’un système intégré de détection/suppression d’incendie avec activation automatique. Le BESS LeBlock comprend un bloc combiné CombiBlock qui gère la température des blocs de batteries, ainsi que la protection et la connexion électriques des onduleurs. Le CombiBlock abrite les refroidisseurs et les pompes. Les protections supplémentaires intégrées comprennent des sectionneurs à fusibles et une surveillance ISO pour chaque groupe de batteries connecté, ainsi qu’une interface de communication avec le système principal de gestion des batteries.

Un micro-réseau solaire + stockage aux indéniables avantages environnementaux et économiques

LeBlock est le système avancé de haute sécurité de Leclanché. Entièrement modulaire et évolutif, il est idéal pour les micro-réseaux et une large gamme d’applications utilitaires. Son architecture plug and play facilite l’interconnexion des blocs, tout en intégrant les auxiliaires du système. Le système permet une installation rapide sur site et la capacité de la batterie peut être facilement augmentée. LeBlock réduit le coût total de possession du système, ainsi que son empreinte environnementale par la simplification de sa logistique et son installation, la possibilité de le reconfigurer et la facilité à le renvoyer pour recyclage à la fin de son cycle de vie. « LeBlock est de plus en plus réputé en Europe et en Amérique pour sa conception modulaire, évolutive et de haute sécurité, qui le rendent relativement simple à configurer, à expédier et à installer, avec de nombreux avantages environnementaux et économiques, a déclaré Guido Guidi, SVP Global Sales, Leclanché Stationary Storage. Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec notre client sur ce projet de micro-réseau solaire + stockage. »