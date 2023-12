Unique au monde : le monitoring mÃ©canique en direct de K2 Systems surveille le poids de la neige sur les modules PV

Nouveau ! Le système de surveillance photovoltaïque K2 Buddy avec surveillance intègre un monitoring mécanique de surveillance de la charge de neige. De quoi garder un œil sur le manteau blanc qui recouvre les installations solaires !

Les fortes chutes de neige peuvent avoir des répercussions sur les installations photovoltaïques. La charge de neige est donc à vérifier régulièrement sur les installations PV. Le nouveau système de suivi du poids K2 Buddy se charge de ce travail.

Les phénomènes météorologiques violents sont de plus en plus fréquents

Le système de surveillance du fabricant de systèmes de montage photovoltaïque K2 Systems est placé sous le module. Il y surveille les charges de neige sur les modules des systèmes pour toitures terrasses 24 heures sur 24. Les données peuvent être consultées numériquement en temps réel. Un message push avertit si la charge de neige est trop élevée. Le K2 Buddy est disponible dès maintenant. Les utilisateurs du système de surveillance bénéficient d’une garantie prolongée de 20 ans sur le système de montage K2. Les entreprises de service peuvent travailler plus efficacement avec K2 Buddy, les propriétaires d’installations bénéficient d’une sécurité accrue. Le produit est unique au monde jusqu’à présent, aucun fabricant de systèmes de montage ne propose ce type de solution dans son offre. Les phénomènes météorologiques violents sont de plus en plus fréquents, les fortes chutes de neige pouvant influencer la durée de vie des installations photovoltaïques. En cas de chute de neige légère, ni le toit ni l’installation solaire ne sont sérieusement menacés. En effet, s’il tombe environ 50 centimètres de neige fraîche, la charge par centimètre carré est d’environ 25 kilogrammes seulement. Mais en cas de neige mouillée, le poids peut augmenter rapidement (x10). De tels cas se produisent le plus souvent dans les régions où la présence de neige est importante et peuvent entraîner des dommages sur les modules et des coûts d’entretien plus élevés, en particulier si l’on utilise des modules de grandes tailles qui peuvent supporter moins de poids.

La charge de pression maximale peut être saisie individuellement -Avertissement par message push

Les utilisateurs de K2 Buddy échapperont à ces dangers à l’avenir. Le système de surveillance assure la sécurité de l’installation photovoltaïque même dans les régions où la présence de neige est importante et évite les entretiens inutiles. Cela signifie plus de rentabilité pour les entreprises de service et plus de sécurité pour les propriétaires d’installations. Le système de surveillance mécanique en direct peut être installé rapidement et facilement sous le module. Il mesure les charges de neige sur les modules 24 heures sur 24. Le K2 Buddy est connecté au smartphone ou tout autre appareil mobile du propriétaire de l’installation et donne des informations précises sur la situation actuelle des charges. Les entreprises de service et les installateurs peuvent également utiliser le système de surveillance. La charge de pression maximale autorisée des modules est préalablement saisie dans l’application. Celle-ci affiche alors le pourcentage de charge des modules et, en cas de valeurs trop élevées, envoie un avertissement par message push, invitant à déneiger avant que les modules ne soient endommagés et que des pertes de rendement ne surviennent.

Prolongation de la garantie à 20 ans

L’application indique en un coup d’œil s’il y a lieu d’agir et évite ainsi les déplacements inutiles sur le toit. Les travaux de déneigement peuvent ainsi être réduits au minimum. Les valeurs mesurées peuvent également être consultées ultérieurement si besoin via l’historique. Le système permettant d’éviter de nombreux dommages, son utilisation prolonge la période de garantie d’un système de montage K2 de 12 à 20 ans. Autre avantage : comme les charges de neige sont surveillées en toute sécurité avec le K2 Buddy, le système pour toitures terrasses Dome 6 de K2 Systems permet d’être installé avec fixation dans les coins des petits côtés. Cela permet de gagner du temps, de réduire les matériaux utilisés et d’élargir les possibilités d’utilisation des modules de grandes tailles. Le K2 Buddy peut être monté sous les modules avec une hauteur de cadre de 35 millimètres au moment de l’installation, ou être ajouté ultérieurement. Une solution pour les modules avec une hauteur de cadre de 30 mm devrait être disponible à partir de février 2024.

Unique sur le marché jusqu’à présent

Ce nouveau produit est une première mondiale dans le secteur de l’énergie solaire : le système de mesure est installé directement sous un module solaire et pèse ainsi la charge de pression directe sur le module. Les autres systèmes mesurant la charge de neige ne peuvent pas faire cela, car ne sont pas placés au niveau des modules et mesurent ainsi la charge de neige à côté de l’installation

photovoltaïque. Autre avantage du K2 Buddy : il est intégré au système et est pratiquement invisible de l’extérieur. « Le changement climatique pose également des défis au secteur de l’énergie solaire et les conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquentes. En tant que spécialistes des systèmes de montage PV, nous constatons que les fortes chutes de neige entraînent régulièrement des dommages sur les modules photovoltaïques. Cela peut fortement déstabiliser les exploitants. », explique

Katharina David, co-directrice de K2 Systems. « Nous avons développé le K2 Buddy pour construire des installations photovoltaïques durablement sûres, même lors de tels événements météorologiques. Grâce au monitoring en direct, les données sont consultées en temps réel. Les exploitants d’installations peuvent donc avoir l’esprit tranquille en hiver, car sont informés en cas de charges de neige trop importantes. Le fait que nous puissions renforcer leur sentiment de sécurité grâce au K2 Buddy nous réjouit particulièrement. », conclut Katharina David.