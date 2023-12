Ekwateur/Sunology : une collaboration inédite avec la création d’une batterie virtuelle pour stations solaires plug & play !

Ekwateur, fournisseur français d’électricité verte, vient de nouer un nouveau partenariat avec Sunology, spécialiste des stations solaires plug&play. Cette collaboration ouvre la voie à une avancée majeure dans le domaine de l’énergie solaire résidentielle.

Les propriétaires de stations solaires Sunology ou Ekwateur ont, désormais, une opportunité unique de rentabiliser leur investissement initial en valorisant leur surplus de production d’énergie solaire. Ce que les gens produisent grâce à leurs installations mais ne consomment pas pourra être déduit de leur facture ! Ceci est notamment rendu possible grâce au concept de “batterie virtuelle” qui permet de vendre l’énergie excédentaire directement à Ekwateur. Comme son nom l’indique, cette batterie est virtuelle et permet uniquement la comptabilisation automatique du surplus d’électricité produit, racheté par Ekwateur à un tarif compétitif de 8,3 centimes le kWh. Cette valeur accumulée sera ainsi distribuée à l’autoconsommateur concerné.

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche visant à encourager l’optimisation de la production et de la consommation d’énergie solaire. Ekwateur propose, d’ailleurs, des avantages spécifiques pour inciter à l’adhésion à ce nouveau service, notamment la gratuité de l’abonnement pour le rachat du surplus pendant deux ans et 410 kWh d’électricité offerts (80 euros) pour les nouveaux clients. “Ekwateur et Sunology agissent pour donner corps à leur vision commune : le renforcement de la résilience et de la compétitivité de la production énergétique française, en assurant le déploiement massif de sources de production d’énergie renouvelables et décentralisées. Nous maximisons la rentabilité des installations solaires de chaque particulier. Le client ne perd plus une miette de sa production.” souligne Julien Tchernia, PDG et co-fondateur d’Ekwateur.