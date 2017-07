Une vidÃ©o pour prÃ©senter la solution complÃ¨te SolarEdge pour le rÃ©sidentiel

Avec sa solution complète pour le résidentiel, SolarEdge rend les systèmes PV plus intelligents, en combinant onduleur PV avec optimisation DC avec le stockage et la domotique. La solution pour le résidentiel gère et contrôle la production d’énergie solaire, la consommation d’électricité, le stockage d’énergie et le contrôle des appareils. Ceci permet aux propriétaires d’augmenter leur autoconsommation et leur indépendance énergétique tout en réduisant leurs factures d’électricité. Cette vidéo mondialisée d’informations présente plusieurs innovations dans le but de démontrer davantage l’engagement de SolarEdge pour rendre le PV plus accessible au marché résidentiel. Silence. On tourne !

Voir la vidéo…