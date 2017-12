Une solution systÃ¨me SMA approvisionne Ã  100 % en Ã©lectricitÃ© solaire une Â®le des CaraÃ¯bes

Le grondement des groupes électrogènes a laissé place au murmure des vagues : en journée, l’île caribéenne de Saint-Eustache n’est désormais approvisionnée qu’en électricité solaire propre. SMA Solar Technology et sa filiale SMA Sunbelt Energy ont étendu le système hybride photovoltaïque/diesel mis en service l’année dernière sur l’île. Dotés d’un système complet de gestion du réseau, les nouveaux onduleurs à batterie Sunny Central Storage 2200 permettent pour la première fois de désactiver automatiquement les groupes électrogènes sans altérer la stabilité du réseau électrique public. La puissance du parc photovoltaïque a doublé pour atteindre 4,15 MW et la capacité des batteries est passée à environ 5 400 kWh, ce qui représente une économie annuelle de combustibles fossiles de l’ordre de 1,7 million de litres pour Statia Utility Company (STUCO), le fournisseur d’électricité local.

« Le nouveau système SMA associe électricité solaire et batteries tout en permettant de recourir à des groupes électrogènes si nécessaire », indique Fabian Jochem, General Manager de SMA Sunbelt Energy GmbH. « Quelques millisecondes suffisent au système pour compenser les fluctuations de puissance du générateur photovoltaïque, générées principalement par le déplacement rapide des nuages dans cette région. L’énergie excédentaire est stockée temporairement dans des batteries puis utilisée dans la soirée ».

Au cœur de l’installation se trouvent des onduleurs à batterie qui sont pour la première fois à la base du réseau. En journée, les groupes électrogènes peuvent ainsi être complètement désactivés. Les onduleurs à batterie stabilisent la fréquence et conservent une puissance de réserve, garantissant ainsi à tout instant un approvisionnement énergétique fiable avec une qualité correspondant aux standards des réseaux européens. Les fonctions considérablement étendues du SMA Fuel Save Controller, avec gestion en temps réel de l’énergie et de la puissance, permettent une synchronisation intelligente et entièrement automatique du fonctionnement sur groupes électrogènes et du fonctionnement sur batterie.

Une qualité de réseau unique

« La solution SMA nous permet désormais de désactiver entièrement l’approvisionnement de l’île par les groupes électrogènes pendant la journée sans que l’approvisionnement énergétique des quelque 4 000 habitants n’en soit perturbé », explique Fred Cuvalay, CEO du fournisseur d’électricité STUCO. « Une éventuelle défaillance des groupes électrogènes pendant la nuit est compensée par le système SMA, qui veille à ce que l’île reste approvisionnée en courant sans interruption. En limitant l’utilisation des groupes électrogènes, il a été possible de réduire non seulement la consommation de carburant, mais également les heures de maintenance. Nous avons ainsi pu diminuer considérablement nos coûts de maintenance et réduire les émissions de CO2 de plus de 4 500 tonnes par an. Nous sommes tout particulièrement ravis de la qualité du réseau, qui a été considérablement améliorée depuis l’installation du système par rapport à l’époque où nous utilisions le parc de groupes électrogènes.

Depuis 2010, l’île caribéenne de Saint-Eustache a le statut de « Commune néerlandaise à statut particulier ». Le ministère néerlandais de l’Économie a décidé de rendre l’île mais aussi le fournisseur d’électricité Statia Utility Company (STUCO) moins dépendants des importations de pétrole. Après avoir financé le système hybride photovoltaïque/diesel, récompensé en 2016 par le prix Intersolar décerné aux projets photovoltaïques d’exception, il vient également de subventionner son extension.

