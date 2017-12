Proparco finance l'une des plus grandes centrales solaires d'AmÃ©rique du Sud

Proparco vient d’accorder un prêt de 90 millions d’euros à Enel Green Power en faveur de la centrale photovoltaïque d’Ituverava au Brésil, d’une capacité installée de 254MW. La centrale d’Ituverava, située dans la municipalité de Tabocas do Brejo Velho dans l’Etat de Bahia, sera la 2ème plus grande centrale solaire d’Amérique du Sud, pouvant générer jusqu’à 550GWh par an.

Un grand pas vers la diversification des sources énergétiques au Brésil

Le mix énergétique du Brésil repose actuellement en majeure partie sur de grandes centrales hydrauliques, particulièrement vulnérables aux sécheresses dont le pays a été victime ces dernières années. L’exploitation du grand potentiel du Brésil en matière de production d’énergie solaire et la diversification de ses sources énergétiques permettra d’accroître la résilience du pays à de tels épisodes climatiques, notamment dans un contexte de demande énergétique croissante de la part de l’économie et de la population brésiliennes. Cette centrale participe également au respect des engagements climatiques pris par le Brésil dans le cadre de l’Accord de Paris.

L’engagement de Proparco pour le développement des énergies renouvelables au Brésil

Depuis l’ouverture de son bureau régional pour l’Amérique du Sud à Sao Paulo en 2007, Proparco a engagé plus de 950 millions d’euros en faveur du développement durable dans la région. Il s’agit de la 4ème intervention de Proparco en soutien aux énergies renouvelables dans la région après un prêt de 40 millions d’euros accordé à Brennand Energia en 2011 et un prêt de 30 millions d’euros accordé à Grupo Electra en 2013, tous deux destinés au financement de centrales hydroélectriques de petites et moyennes tailles (pour un total de 271MW de capacité installée), et une prise de participation de 15 millions d’euros dans Voltalia en 2016 pour la construction de 500MW d’énergie éolienne.

