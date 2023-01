Une nouvelle frontiÃ¨re pour l’AgrivoltaÃ¯que : le lancement du projet SYMBIOSYST

Créer une symbiose où le PV et l’agriculture peuvent avoir une relation mutuellement bénéfique : telle est la vocation de SYMBIOSYST ! On vous dévoile ce programme européen lancé en ce début d’année !

Face à l’objectif ambitieux d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, les sociétés européennes ont besoin de tous les outils et solutions viables pour augmenter la part de la production d’énergie propre, sans causer d’impact environnemental supplémentaire. Une opportunité remarquable s’offre en combinant de manière intelligente, activité agricole et production d’énergie solaire à partir de panneaux photovoltaïques (PV). L’Agrivoltaïsme !

Favoriser l’acceptation sociale

Le concept d’agrivoltaïque, également appelé agri-PV ou agro-PV, fait du double usage des terres pour l’agriculture et la production d’énergie solaire. C’est l’un des domaines de recherche qui a émergé ces dernières années avec une grande variété de nouvelles innovations et de nouveaux dispositifs. Le projet SYMBIOSYST est une action d’innovation financée par le programme Horizon Europe (Grant Agreement N. 101096352), débutant en janvier 2023 dans le but de combiner les problèmes d’approvisionnement énergétique avec les besoins du secteur agricole ainsi que de créer une synergie positive entre PV et agriculture. Le projet développera des solutions technologiques et des stratégies pour accroître la compétitivité des solutions agro-PV à travers l’Europe en minimisant l’impact sur le paysage et les environnements environnants. Un autre objectif est de favoriser l’acceptation sociale et l’intérêt pour les solutions agro-PV et d’encourager de nouveaux investissements.

Un réseau de démonstrateurs de centrales agro-PV

Compte tenu des leçons tirées des erreurs passées qui ont retardé la mise en œuvre de solutions rentables dans le secteur PV intégré et l’acceptation par le marché, SYMBIOSYST se concentre sur le développement de solutions normalisées rentables en termes de modules PV, de structures de montage et de pratiques d’exploitation et de maintenance pour les besoins spécifiques de diverses cultures dans différents climats et paysages. Le projet démontrera les produits et services développés à travers la mise en place et l’activation d’un réseau de démonstrateurs de centrales agro-PV et l’application, avec des tests sur le terrain des solutions innovantes étudiées, dans quatre scénarios agricoles différant par la localisation, le climat, la taille et le type de cultures.

Jeter les bases d’une nouvelle et efficace Communauté Européenne pour l’Agrivoltaïque Durable

Le consortium interdisciplinaire de SYMBIOSYST est composé de partenaires à travers la chaîne de valeur avec des décennies d’expérience dans l’agriculture, l’agriculture de précision, la technologie, l’acceptation sociale et la méthode participative, les modules et systèmes PV, les applications PV intégrées telles que BIPV et agri-PV. Dans SYMBIOSYST, ETA Florence gérera les activités de communication et de diffusion en atteignant les publics cibles grâce au transfert de connaissances sur le potentiel du projet et ses réalisations. Plus précisément, ETA Florence vise à : doter le projet d’une identité visuelle à part entière et unique on et off-line ; mener un large éventail d’activités de communication et de diffusion pour sensibiliser le public à la recherche; diffuser efficacement les résultats du projet auprès des parties prenantes, des communautés scientifiques et des décideurs politiques ; établir des liens avec et parmi d’autres projets et initiatives complémentaires pour jeter les bases d’une nouvelle et efficace Communauté Européenne pour l’Agrivoltaïque Durable, comme déjà soutenu par ETA Florence en Italie.

Encadré

Les membres européens du consortium

Le consortium est coordonné par Eurac Research (Italie). Les autres partenaires sont : Interuniversitair Micro-Electronica Centrum – IMEC (Belgique), Technische Universiteit Delft (Pays-Bas), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA (Italie), Aleo Solar GmbH (Deutschland), KU Leuven (Belgique), Centro di Sperimentazione Laimburg (Italie), Südtiroler Bauernbund (Italie), ETA Florence – Renewable Energies (Italie), Universitat Politecnica de Catalunya (Espagne), Physee Products B.V. (Pays-Bas), Kubo Innovations BV (Pays-Bas) , Convert Italia SPA (Italie), Lucisun (Belgique), 3E (Belgique), Belgisch Laboratorium Van Elektriciteitsindustrie (Belgique), EF Solare Italia SPA (italie). En tant que partenaire affilié : Above Surveying LTD (Royaume-Uni). La France est étrangement absente du consortium…