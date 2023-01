Le couple franco-allemand doit renforcer la solidarité européenne pour accélérer la transition énergétique

A la veille du 60ème anniversaire du Traité de l’Élysée, les sociétés civiles de part et d’autre du Rhin appellent le couple franco-allemand à faire pression en faveur d’objectifs énergétiques européens plus élevés et à acter les investissements nécessaires pour décarboner les économies au niveau national en Allemagne, en France et pour l’ensemble de l’UE. Point de vue du Réseau Action Climat !

Seuls des investissements ambitieux permettront à l’Europe d’être souveraine et indépendante énergétiquement et technologiquement. Pour cela, la France et l’Allemagne doivent accélérer le déploiement des investissements nécessaires[1] en les conditionnant à des bénéfices environnementaux et sociaux.

Un fonds européen commun au service de la décarbonation

Sans se limiter au financement de nouvelles technologies vertes, ces investissements devront cibler le déploiement massif d’infrastructures de transport, les énergies renouvelables, et la rénovation performante des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique en tenant compte des inégalités de genre. Pour cela, le cadre européen sur les aides d’État doit être réformé pour instiguer un environnement propice aux investissements réellement verts[2] et socialement justes. Nous demandons à la France et à l’Allemagne de veiller à ce que les initiatives proposées par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, incluent la création d’un Fonds européen commun afin de donner à tous les États membres de l’UE une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour investir dans la transition. Dans le cas contraire, cette inégalité pourrait mettre en péril l’intégrité du marché unique et donc le projet européen de décarbonation.

Des objectifs énergétiques plus élevés

Pour répondre à la crise énergétique, la France et l’Allemagne doivent aussi peser de tout leur poids pour faire basculer les discussions en cours en faveur d’objectifs énergétiques européens plus élevés comme le propose le Parlement européen : nous avons besoin d’au moins 45% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de l’UE et d’au moins 14,5% d’économies d’énergie d’ici 2030[3]. L’énergie nucléaire ne doit pas être comptabilisée, même indirectement, comme une énergie renouvelable comme le demande la France. D’un point de vue économique, environnemental et de sécurité, l’énergie nucléaire n’est pas une source d’énergie viable. Pour Morgane Créach, directrice du Réseau Action Climat,“si la France et l’Allemagne souhaitent répondre sérieusement à la crise énergétique, elles doivent investir massivement dans une transition énergétique et écologique qui inclut la sobriété comme solution de long-terme, tout en accompagnant les citoyens et les citoyennes les plus modestes”. Et Florian Schöne, directeur executif de Deutscher Naturschutzring (DNR) de conclure : “À la lumière de la crise énergétique et climatique et des subventions massives accordées par la loi américaine sur la réduction de l’inflation aux technologies vertes américaines, l’UE ne doit pas perdre plus de temps pour fournir suffisamment d’investissements pour la transition vers une économie européenne compatible avec +1,5°C. Dans un premier temps, un engagement de la France et de l’Allemagne pour plus d’énergies renouvelables sans nucléaire et plus d’efficacité énergétique d’ici 2030 enverrait le bon signal à l’économie européenne.”

[1] La Commission européenne estime à 520 milliards d’euros par an d’investissements manquants pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques pour 2030 du paquet Fit for 55.