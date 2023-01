CETIH, ETI industrielle Entreprise Ã  Mission, se lance dans lâ€™autoconsommation et la sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique

Avant même la crise de l’énergie, CETIH a associé les notions d’utilité et de responsabilité au projet économique de l’entreprise, notamment en adoptant le statut d’Entreprise à Mission en juillet 2021. Dans ce cadre et forte d’une démarche RSE de plus de 15 ans, elle œuvre pour répondre à ses objectifs statutaires, entre autres, sur le volet de la transition énergétique. Détails !

Le contexte global de cette fin d’année, la réalisation d’un audit de mission avec le Groupe Y Nexia, en octobre dernier et la sortie de son premier rapport de mission sont l’occasion pour CETIH de partager les actions concrètes entreprises par le groupe. « Nous poursuivons activement nos actions environnementales malgré un contexte sous tension. Cette prise de conscience collective, favorisée par un message clair de la direction, me rassure sur notre capacité à mener à bien notre mission. J’assiste à la naissance d’une innovation circulaire où le sens est au cœur d’une équipe déterminée à répondre aux défis d’un futur challengeant. Il est important de concrétiser ces projets afin d’en apprécier les résultats » confie Coriandre Onillon, chef de projet éco-innovation chez CETIH et membre du comité de mission.

Réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre du groupe d’ici 2030

CETIH place l’environnement au cœur de sa stratégie. L’entreprise spécialisée dans les secteurs de l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique ambitionne de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Pour ce faire, elle a notamment participé à la démarche « ACT pas à pas » pilotée par l’ADEME afin de définir sa stratégie de décarbonation. Des ateliers Fresque du Climat et des formations éco-gestes seront ainsi proposés afin de continuer à embarquer l’ensemble des collaborateurs dans la transition et promouvoir des comportements plus vertueux. Côté innovation, un chantier est lancé pour challenger la conception et la composition des produits. En effet, le dernier bilan carbone a montré que 86% des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités étaient liées aux matériaux.

Renforcer la transition énergétique du groupe

Après avoir réalisé un audit énergétique sur l’un des sept sites industriels du groupe, à Roanne (42), CETIH a pu définir une trajectoire de transition énergétique pour ce site et mettre en place les premières actions comme l’installation d’un récupérateur de chaleur sur le process de laquage. Le site de Machecoul Aluminium (44), bénéficiera lui aussi d’un audit énergétique courant 2023 afin d’optimiser les consommations d’énergie sur le process de thermolaquage, particulièrement énergivore. Un site aluminium sur lequel l’entreprise a déjà agi en procédant à la mise en service d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation de 500kWc qui devrait couvrir 15% des consommations électriques annuelles du site. Le site bois de Machecoul (44) fait, quant à lui, l’objet de pré-études d’un projet de chaudière. Cette dernière aura pour but de produire la chaleur nécessaire au process et au chauffage de l’atelier en s’appuyant sur les chutes de bois issues de l’activité même du site.