Une nouvelle Ã¨re solaire sâ€™ouvre en Espagne

Avec 4,7 GW de solaire photovoltaïque installés en 2019, l’Espagne refait son retard sur les principaux marchés solaires du continent européen. En 2019, l’Espagne est devenue, en tous les cas, le leader incontesté du marché en Europe. Et les prévisions pour le développement futur restent prometteuses.

Selon les «Perspectives du marché européen 2019-2023» de Solar Power Europe publiées en décembre 2019, l’Espagne devrait avoir un taux de croissance annuel du solaire PV de 34% d’ici 2023 dans le scénario moyen. Une capacité solaire photovoltaïque totale installée de 25,6 GW sera alors atteinte. Le rôle que l’approvisionnement des entreprises en matière d’énergies renouvelables et de PPA (Power Purchase Agreements) jouera dans ce processus et les obstacles qui restent à surmonter seront discutés le 19 mai 2020 lors du Sommet Intersolar Espagne à Barcelone. Après un démarrage réussi en 2019, Intersolar Summit Spain se déroule pour la deuxième fois et accueillera plus de 250 participants.

Déjà 3,1 GW installés en 2008…avant la crise financière

Dans la première décennie de ce siècle, l’Espagne était déjà l’un des leaders de l’énergie solaire. En 2008, l’Espagne avait déjà installé 3,1 GW grâce à des FiT (tarifs d’achat) attractifs. En conséquence, l’énergie solaire a réalisé une incroyable percée, mais pas de manière durable. Au cours de la crise financière de 2008, le gouvernement espagnol a considérablement réduit les subventions pour l’énergie solaire en Espagne et réduit la capacité supplémentaire future à 500 MW par an. Ces décisions ont entraîné une stagnation des nouvelles installations dans les années suivantes. Avec le nouveau gouvernement en 2018 et l’abolition de la taxe solaire si controversée, l’énergie solaire a repris son envol.

74% d’énergie renouvelable dans la production d’électricité d’ici 2030

Début 2019, le gouvernement espagnol a approuvé la soumission du projet de Plan National Intégré Énergie et Climat 2021-2030 (NECP / PNIEC). Il définit des plafonds d’émissions nationales de gaz à effet de serre, en tenant compte des énergies renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique. Les principaux objectifs sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21% par rapport à 1990, d’atteindre 42% d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale du pays et d’atteindre 74% d’énergie renouvelable dans la production d’électricité d’ici 2030. Pour atteindre l’objectif dans le secteur électrique, le PNIEC prévoit une capacité installée totale de 37 GW de solaire photovoltaïque d’ici 2030. En comparaison, SolarPower Europe prévoit dans ses Perspectives du marché européen une capacité installée totale de 25,6 GW dès 2023 dans leur scénario moyen.Selon le PNIEC, les enchères et les AAE (Accords d’Achat d’Electricité) ou PPA joueront un rôle majeur dans la réalisation des objectifs 2030. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit les obstacles éventuels. Selon SolarPower Europe, il s’agit principalement des problèmes de financement, de capacité d’injection de réseau et de procédures administratives.

Intersolar Summit Spain pour faire le point

Intersolar Summit Spain, qui se tiendra le 19 mai 2020, examinera en profondeur les évolutions du marché solaire espagnol, les chances et les risques, le rôle du Corporate Sourcing / PPA et le thème de l’autoconsommation. Avec les projets de loi récemment approuvés (décret-loi royal 15/2018 et décret royal 244/2019), ce dernier est redevenu plus attractif car le cadre réglementaire actuel comprend le droit à l’autoconsommation sans frais, la simplification de l’administration et la rémunération de l’excès de puissance. Les perspectives du marché européen prévoient 300 à 400 MW d’autoconsommation photovoltaïque par an en Espagne en raison de cette réglementation. SolarPower Europe et l’association espagnole de l’énergie solaire UNEF sont des partenaires stratégiques d’Intersolar Summit Spain. Le Sommet Intersolar Espagne se tiendra à Barcelone le 19 mai 2020.

www.intersolar-summit.com/en/spain