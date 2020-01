Albert Codinach, CEO de PlanÃ¨te OUI rÃ©agit au nouvel Arenh Â« AccÃ¨s rÃ©gulÃ© Ã  l’Ã©nergie nuclÃ©aire historique Â»

Albert Codinach, CEO de Planète OUI, fournisseur d’énergie 100% renouvelable, réagit à propos du projet de réforme de l’Arenh « Accès régulé à l’énergie nucléaire historique ».

EDF a soutenu la réforme, l’opérateur historique a maintenant obtenu gain de cause. En fait, le gouvernement propose de fixer un « corridor » de prix pour assurer une meilleure rémunération de la part de la production nucléaire soumise à l’Arenh. Ce nouvel Arenh obligerait EDF à commercialiser la « quasi-totalité » de sa production nucléaire avec un niveau de prix stable, garanti, encadré par un plancher et un plafond.

Le gouvernement défend un projet « équilibré », qui imposera à EDF les mêmes droits et devoirs qu’à ses concurrents. La production sera mise à disposition de tous les fournisseurs, y compris la partie commerciale d’EDF – qui serait traitée comme un fournisseur parmi les autres, ce qui supposerait une « étanchéité » avec l’activité de production de l’électricien. La réforme a aussi pour but de permettre de renflouer EDF (pour la rénovation du parc nucléaire), tout en protégeant les consommateurs des hausses de prix.

« Le projet de réforme de l’Arenh ne nous semble pas prendre la bonne direction : nous sommes de notre côté favorables à un prix non régulé de l’énergie afin d’aligner tous les actifs de production (nucléaire comme renouvelable) sur les mêmes lois de marché, et permettre ainsi aux actifs renouvelables d’émerger plus facilement sans subventions. Nous sommes donc « contre » le principe du corridor de prix encadré par un plancher et un plafond, d’autant plus que sa mise en place se présente compliquée d’un point de vue pratique avec toutes les mécaniques et contraintes de marché actuelles. Cependant, la rente nucléaire historique doit continuer à bénéficier au contribuable et au consommateur, tout en facilitant la transition énergétique. Il revient donc à l’État de définir d’autres des leviers d’allègement de la facture, par exemple via les taxes. L’Arenh doit en effet être réformé de manière globale pour trouver d’autres mécanismes permettant le partage de la rente nucléaire historique. »

Le mécanisme Arenh (« Accès régulé à l’énergie nucléaire historique ») permet aux fournisseurs alternatifs d’électricité de s’approvisionner, pour partie et à prix fixe, auprès d’EDF, qui a pour obligation de partager sa rente nucléaire. Depuis la mise en place de ce dispositif en 2010 dans le cadre de la loi Nome, EDF est contraint de vendre de l’électricité nucléaire à ses concurrents à un prix fixe, aujourd’hui inférieur à celui du marché.