Une journÃ©e consacrÃ© au thÃ¨me : Â« Energie solaire et mobilitÃ© Ã©lectrique : des opportunitÃ©s dâ€™innovation ? Â» le 9 avril Ã  Lyon

Le secteur du transport fait face à des pressions croissantes pour réduire son empreinte carbone et trouver des alternatives durables aux carburants fossiles. Dans ce contexte, l’énergie solaire photovoltaïque offre des solutions prometteuses pour contribuer tout ou partie à l’énergie nécessaire aux véhicules et aux infrastructures de transport. S’appuyant sur les réseaux et les compétences du consortium du Projet T-IPV, les pôles de compétitivité CARA (solutions de mobilité) et Capenergies (solutions énergies bas carbone) organisent le 9 avril prochain un évènement unique pour accélérer l’intégration du photovoltaïque dans le secteur du transport.

www.cara.eu/fr/inscription/?event_id=43274