Greenly lÃ¨ve 49Mâ‚¬ (52M$) pour permettre aux entreprises de faire face aux nouvelles rÃ©glementations de comptabilitÃ© carbone

Greenly, climate tech leader du bilan carbone, annonce sa levée de fonds de série B de 49M€, deux ans après une série A de 21 M€. La startup fait entrer à son capital Fidelity International Strategic Ventures. Cette nouvelle levée de fonds confirme la position de leader de Greenly sur un marché en plein essor, stimulé par de nouvelles régulations telles que la Directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD) dans l’UE et la récente obligation pour les entreprises américaines cotées de rapporter leurs émissions de GES chaque année.

Avec ce financement de 49M€, Greenly veut s’imposer comme le catalyseur de la transition environnementale des entreprises. Ce tour de table renforce le rôle de Greenly en tant qu’accélérateur du changement pour les entreprises, à l’heure où suivre et réduire ses émissions deviennent des impératifs business pour toutes les entreprises, peu importe leur taille.

Aider les entreprises à construire une expertise interne pour la transition énergétique

En plus du fonds américain Fidelity International Strategic Ventures, ce tour de table accueille de nouveaux investisseurs comme Benhamou Global Ventures, Move Capital, HP Enterprise et HSBC, tandis que les partenaires actuels, XAnge et Energy Impact Partners réitèrent leur soutien. Brian Halligan, cofondateur et président de HubSpot, apporte également son expérience pour accompagner le développement de Greenly. La startup espère ainsi déployer plus largement la comptabilité carbone via leurs réseaux financiers et technologiques de ses partenaires.Greenly va poursuivre son internationalisation et continuer à enrichir sa suite de solutions climats destinées à accompagner les entreprises à internaliser des compétences d’expertise climat pour déployer une véritable stratégie de réduction des émissions.

La solution tout-en-un pour faciliter la stratégie climat des entreprises

La série B de Greenly propulse la startup comme nouvelle référence mondiale en matière de comptabilité carbone. Cette avancée est possible grâce à une solution tout-en-un qui répond à l’ensemble des besoins environnementaux des entreprises. Au-delà de la conformité aux exigences de reporting du CSRD (Europe) ou de la SEC (USA), sa Suite Climatique offre aux entreprises la possibilité de planifier leur décarbonation et de réduire leurs émissions conformément aux cadres internationaux tels que l’initiative SBTi. La mise en place de la nouvelle Académie Climat de Greenly répond à la demande croissante des organisations en matière de développement d’une expertise climatique interne. Elle propose des programmes de certification destinés aux cadres couvrant un large éventail de sujets, allant de la stratégie climatique générale, à des connaissances spécifiques sur la conformité légale, en passant par les méthodologies carbone détaillées et les stratégies de décarbonation adaptées à chaque secteur. Les product managers bénéficieront de l’intégration d’un nouvel outil d’Analyse du Cycle de Vie (ACV), leur permettant de suivre les émissions des produits et de s’engager dans une démarche d’éco-conception. De plus, Greenly Cloud+ permet aux départements IT de réduire efficacement les émissions liées aux data centers, tandis que la solution Achats Durables de Greenly facilite en intégrant les logiciels d’achat pour impliquer activement les fournisseurs dans les efforts de décarbonation.

Une plateforme toujours plus précise via le partage collaboratif des données

En s’appuyant sur l’IA générative, Greenly optimise la collecte de données d’entreprise issues de multiples logiciels (utilitaires, ERP, cloud, fret, etc.) et automatise les analyses grâce à une importante base d’apprentissage générée par les utilisateurs. Avec quelque 2 000 clients, et près de 50 millions de tCO2e sous gestion, Greenly a constitué une communauté dynamique dont l’action collective améliore en continu la précision et la pertinence des données et recommandations, pour réduire efficacement les émissions. Alors que la comptabilité carbone s’impose comme une nouvelle norme, Greenly continue de perfectionner son offre pour proposer la meilleure expérience utilisateur, s’appuyant sur une infrastructure de qualité professionnelle. En intégrant de nouvelles entreprises, Greenly a pour ambition de gérer et de réduire 1 milliard de tCO2e d’ici 2030.

”Bientôt, le suivi des émissions de CO2 deviendra pour les entreprises aussi commun que la gestion financière”

Pour Alexis Normand, PDG et cofondateur de Greenly : « Bientôt, le suivi des émissions de CO2 deviendra pour les entreprises aussi commun que la gestion financière. Cette série B nous donne un élan considérable pour y parvenir plus rapidement. L’objectif de Greenly est d’aider les entreprises à s’adapter à cette nouvelle ère où la croissance durable est synonyme de valeur à long terme. Notre mission est de simplifier la gestion du carbone qui devient une partie fondamentale de chaque organisation. Notre approche va au-delà de la simple conformité réglementaire. Nous œuvrons pour une transformation de la culture de chaque entreprise pour faire du développement durable un élément central. Notre technologie, précise et facile d’utilisation, invite chacun à rejoindre ce mouvement générationnel. »