Une Ã©tude confirme les effets positifs des panneaux photovoltaÃ¯ques sur le pÃ¢turage ovin

Une étude menée conjointement avec Statkraft et CVE, producteurs d’énergies renouvelables, et INRAE, l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, a évalué les effets de la présence de panneaux photovoltaïques sur le pâturage ovin, principalement le bien-être animal, pendant une période de deux ans. Avec des conclusions qui encouragent le procédé !

Le concept de pâturage solaire séduit de plus en plus d’éleveurs qui recherchent des pâtures vertes et sécurisées pour leurs bêtes. Pendant plusieurs mois, un troupeau de 24 brebis a pâturé sur une centrale solaire de 6 hectares appartenant au groupe CVE. Des capteurs fixés sur les brebis ont collecté des données sur la luminosité, le déplacement et la position. Des éléments d’environnement climatique et des observations basées sur des grilles de données comportementales ont complété ces informations.

« La présence des modules PV a des effets bénéfiques »

« L’objectif principal de cette étude était d’évaluer si et comment la présence de panneaux solaires affecte le comportement, le bien-être et la santé des animaux, sans oublier la production fourragère, dans le but d’améliorer nos connaissances et d’apporter une véritable valeur ajoutée aux éleveurs avec lesquels nous travaillons et travaillerons à l’avenir », précise Clément Heirwegh, Responsable Nouvelles Solutions AgriPV chez CVE. Pour lINRAE, l’expérience est concluante : « Nous avons constaté que la présence de panneaux photovoltaïques avait des effets bénéfiques, notamment sur le bien-être du troupeau. Le confort thermique des animaux est amélioré et la disponibilité de fourrage de qualité est accrue entre autres, » relève Véronique Deiss, chercheuse à INRAE. Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes :

Les brebis ne modifient pas leur comportement en présence des panneaux,

Elles cherchent l’ombre sous les panneaux pendant les périodes chaudes et ensoleillées,

La santé des brebis n’est pas affectée par les panneaux,

La quantité et la qualité du fourrage sont plus élevées à l’ombre des panneaux,

Les panneaux peuvent limiter l’impact des gelées tardives permettant in fine de prolonger la durée de pâturage.

Plusieurs recommandations techniques déjà adoptées par CVE et Statkraft pour optimiser le bien-être et donc la productivité des brebis

« Une étude comme celle-ci apporte des lignes directrices à prendre en considération lors de la construction d’un projet agrivoltaïque, mais elle nous informe également sur les points d’attention à donner au suivi du projet sur le long cours. Ces informations sont précieuses et nous sommes heureux de pouvoir les mettre à disposition dans le cadre de ce partenariat tripartite, » a commenté Sébastien Darche, Directeur du Développement de Statkraft Renouvelables. Cette expérimentation concluante a ainsi donné lieu à des considérations techniques déjà mises en place dans les projets agriPV développés par CVE et Statkraft. Les résultats permettent d’enrichir les connaissances pour améliorer les conditions de pâturage dans une centrale solaire :