Une centrale solaire en gestation au Verdon-sur-Mer pour alimenter le Grand Port Maritime de Bordeaux

Le Grand Port Maritime de Bordeaux a trouvé avec EDF Renouvelables le partenaire idoine pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le terminal portuaire du Verdon-sur-Mer en Gironde. D’une capacité maximale de 52 MWc, cette future installation de production d’énergie renouvelable contribuera à la valorisation d’une ancienne zone de stockage pétrolier. Symbolique de la transition énergétique !

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) s’est engagé dans une dynamique de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, aux côtés des acteurs économiques présents sur ses sites. Le passage vers un modèle renouvelable et neutre en carbone, véritable mutation à l’échelle du territoire et opportunité de réindustrialisation, constitue le cœur de sa stratégie.

Dans ce cadre, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé en octobre 2021 pour le développement, la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain déjà artificialisé de 45 hectares au Verdon-sur-Mer. Suite à un processus concurrentiel, EDF Renouvelables a été désigné lauréat et lance le développement du projet en ce printemps 2023.

Une énergie valorisée en circuits-courts avec les entreprises locales ou via des PPA

La construction débutera après une phase d’études techniques, environnementales et de concertation avec l’ensemble des parties prenantes du territoire. L’électricité produite par la centrale pourra être valorisée en circuit court, auprès des industriels localisés sur un des sept terminaux du Grand Port Maritime de Bordeaux en autoconsommation, via des contrats de revente (« Corporate PPA »), ou à travers le mécanisme d’appel d’offres de l’Etat. Ce projet accroit la présence d’EDF Renouvelables en région Nouvelle-Aquitaine, qui exploite actuellement 17 centrales solaires pour une puissance cumulée d’environ 200 MWc, dont 4 en Gironde, ainsi que 7 parcs éoliens terrestres pour une puissance de 91 MW.

« Une première brique pour la réindustrialisation bas-carbone du port »

Jean-Frédéric Laurent, Directeur Général du GPMB, a souligné : « Ce projet constitue une étape clé, et une première brique pour la réindustrialisation bas-carbone du port. Bordeaux Port se positionne désormais comme un acteur majeur pour la production et la fourniture d’énergie, notamment électrique, au service des activités industrielles, portuaires et logistiques du territoire. Cet engagement au côté d’EDF Renouvelables illustre notre capacité à agir très concrètement, sur nos espaces portuaires, pour la transition écologique et énergétique ».