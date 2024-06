Une campagne de financement participatif pour le dÃ©veloppement de la centrale solaire dâ€™Oissel en Normandie

Le projet photovoltaïque du Parc de la Sablonnière sud à Oissel, co-développé par VALOREM et la SEM ASER, entre dans une nouvelle phase : celle du lancement d’une campagne de financement participatif de 300 000 euros, avec une possibilité de collecter jusqu’à 500 000 euros en cas de succès. Lendosphere est aux manettes de l’opération!

La campagne de financement participatif de la centrale solaire du Parc de la Sablonnière sud permet d’abord aux habitants de la commune d’Oissel puis, dans un second temps, aux habitants de la Métropole Rouen Normandie et, dans un dernier temps à ceux des territoires de l’Entente Axe Seine (16 EPCI, 800 communes) d’investir. Chacun pourra souscrire de 10 à 10 000 €. La mise en service étant prévue mi-2026, le remboursement des emprunts effectués par les participants à la collecte se fera en août 2026. Selon Nicolas Mayer Rossignol, président de la SEM ASER, « Cette campagne de financement participatif s’inscrit dans une démarche territoriale des porteurs de projet, permettant aussi aux riverains de bénéficier des retombées financières du projet. ».