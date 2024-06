Lâ€™ingÃ©nierie du pays des lumiÃ¨res par Michel Kahan, prÃ©sident de Syntec-IngÃ©nierie

La flamme olympique parcourt le pays, mais qui la suit encore, à l’heure où les appareils politiques sont entrés dans les grandes manœuvres ? Alors que chaque citoyen va se prononcer pour choisir l’avenir du pays, j’ai éprouvé le besoin d’apporter au débat les convictions de la fédération professionnelle de l’ingénierie Syntec-Ingénierie.

La France est le pays des Lumières parce que sa philosophie du XVIIIème siècle a jeté les bases d’une vision humaniste, fondement de nos démocraties modernes. C’est aussi l’époque où se construisaient les sciences de l’ingénieur qui sous-tendent, encore aujourd’hui, la conception et la réalisation de nos équipements petits et grands, et qui façonnent nos vies. Ce sont des projets incroyables que nos ingénieurs et sociétés d’ingénierie conçoivent et déploient au service du bien-être de nos concitoyens, au service d’un progrès raisonné et d’un développement respectueux de l’environnement. Sous vos pieds et dans les territoires se réalisent des infrastructures de transport et de mobilité, nous rénovons les bâtiments et renforçons leur efficacité énergétique, nous œuvrons tous les jours pour adapter les territoires au changement climatique, pour préserver la biodiversité, nos ressources naturelles, ou pour renforcer nos capacités énergétiques et industrielles.

Le premier défi est la transition écologique. Il s’agit de construire plus durable, en favorisant les matériaux biosourcés et l’économie circulaire. Il s’agit de déployer les mobilités décarbonées, les transports en commun, les mobilités douces, de favoriser le partage des véhicules. Il s’agit d’offrir au pays un mix énergétique sûr, à un prix abordable, garant de notre souveraineté, avec à la fois des énergies renouvelables et un renouveau du nucléaire. Il s’agit de préserver la biodiversité et d’adapter les territoires pour les rendre résilients au changement climatique. L’ingénierie dispose de nombreuses solutions et travaille d’arrache-pied à mettre au point celles qui nous manquent.

Bien sûr, la mise en œuvre de la transition écologique doit être juste et ne pas peser financièrement sur les ménages qui n’en ont pas les moyens. Ce juste équilibre est le choix de nos élus, mais nous ne pouvons pas repousser l’échéance, c’est une question de survie pour les générations à venir. A l’heure de l’urgence climatique, à l’heure de la crise énergétique et alors que notre pays a exprimé la souffrance de profondes fractures sociales et territoriales, faisons collectivement le choix de l’espoir et du progrès.

Notre autre grand défi, ce sont les talents. Pour relever les défis environnementaux, du numérique, de la nouvelle donne industrielle et énergétique, il nous faut attirer vers nos sociétés des ingénieurs, universitaires, techniciens et bien d’autres profils. Les ressources se font rares et les voies de formation trop étroites. Alors nous élargissons notre spectre et encourageons l’apprentissage en alternance. C’est un puissant moteur d’ascenseur social. Nous allons à la rencontre des jeunes, des femmes en particulier, qui sont encore sous-représentées dans nos métiers. Nous savons leur offrir des parcours véritablement enthousiasmants et porteurs de sens.

Nos sociétés d’ingénierie interviennent partout sur la planète. Elles accueillent aussi dans leurs effectifs en France des talents du monde entier. Ils sont pour nous une véritable richesse technique, culturelle et humaine. La diversité, sous toutes ses formes, est la force de notre intelligence collective et humaniste. Les sciences et les mathématiques ont l’avantage d’être un langage universel.

Tous ces défis, notre profession les a pris à bras le corps et les a traduits dans une vision à cinq ans que nous avons intitulée « Un autre monde est atteignable », un monde plus désirable, où il fait bon vivre, respectueux de chacun, de l’environnement et de nos valeurs citoyennes.

Je suis né en France et je ne remercierai jamais assez mes parents d’avoir rejoint notre grand pays, attirés par sa culture, son esprit des lumières et pour offrir un avenir à leurs enfants. Je me suis efforcé de tout cœur de rendre à la France cette formidable chance qu’elle m’a donnée.

Alors ne fermons pas la porte et laissons entrer la lumière comme nous faisons rayonner l’ingénierie française partout dans le monde.