Un rÃ©seau de chaleur alimentÃ© par un systÃ¨me de solaire Ã  concentration signÃ© Helioclim

La société Helioclim vient de mettre en service une centrale solaire thermique clef en main de 560 kW sur la Base de Défense militaire de Saint Christol d’Albion (84). Une solution innovante exemplaire. Ca va chauffer

Le système de production de chaleur mis en place sur le terrain militaire de Provence est composé de 750 m² de miroirs. Il constitue la plus grande installation solaire à concentration de France pour l’alimentation d’un réseau de chaleur. Le réseau hybride solaire-biomasse de près de 6 kilomètres de long est alimenté par 160 capteurs Heliolight4800 et une chaufferie bois.

Une alimentation 100% solaire l’été

Le réseau de chaleur assure le chauffage de 50 bâtiments pour une surface totale 88 800 m² : logements, restauration, piscine, gymnase, bureaux, cinéma, zones techniques et ateliers (utilisé par plus de 1000 personnes). En été, l’alimentation du réseau est 100 % solaire ! La centrale permet l’injection de chaleur sur le réseau à la température régulée de 90 °C. L’installation Helioclim module automatiquement sa puissance en fonction du besoin de consommation, grâce à son système de tracking solaire Helioclim Smart Track. Le système de Gestion Technique Centralisée, connecté par fibre optique, permet à l’exploitant du site de mesurer et contrôler en temps réel le fonctionnement de l’installation.

Le futur des réseaux de chaleur

Grâce au suivi des performances, financé par l’ADEME dans le cadre d’un programme NTE, cette première installation permettra à Helioclim de bénéficier d’un riche retour d’expérience sur une année entière. Les études et les premières semaines d’exploitation montrent la pertinence énergétique et économique du couplage solaire-biomasse sur réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur alimenté en totalité par des énergies renouvelables, est une solution exemplaire pour l’atteinte des objectifs des accords de Paris de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Une première qu’Helioclim espère dupliquer très prochainement !

Encadré

Chiffres clés de l’installation solaire à concentration

560 MWh/an d’énergie générée,

Economie de 40 tonnes équivalent pétrole par an,

Baisse de 91% d’émissions de CO2 grâce à la synergie solaire-biomasse,

Baisse de 71% des coûts d’exploitation des installations énergétiques du site,

Fabrication 100% française dans les ateliers Helioclim.

