Ingeteam obtient la certification contre les tempÃªtes de sable pour ses onduleurs photovoltaÃ¯ques

Ingeteam a obtenu la certification contre les tempêtes de sable pour son nouvel onduleur string INGECON SUN 100TL ainsi que pour son onduleur central INGECON SUN PowerMax série B.

Ces dernières années, le nombre d’installations dans des déserts a fortement augmenté. Ceci s’explique par le fait que les déserts représentent de vastes étendues à un prix relativement faible et avec un grand nombre d’heures d’ensoleillement, ce qui permet de réduire le coût de l’énergie photovoltaïque. Cette réduction des coûts des systèmes photovoltaïques va jusqu’à l’utilisation de solutions contre les intempéries qui font abstraction des protections externes protégeant les onduleurs ainsi que les autres matériels équipements (postes de transformation, cellules HTA, etc.). Pour tout ça, il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement de ces matériels dans de telles conditions de travail « extrême », sans perte de rendement.

Ingeteam a réussi à obtenir pour ses deux principaux onduleurs photovoltaïques la certification, par un laboratoire externe, de la norme internationale IEC 60068-2-68. Celle-ci établit les conditions qu’un matériel électronique doit remplir pour pouvoir fonctionner en milieu avec des niveaux de poussière et de sable élevés, sans que ces conditions affectent le fonctionnement des équipements. La certification a été obtenue pour l’onduleur central d’Ingeteam, de la série B des INGECON SUN PowerMax, ainsi que pour son nouvel onduleur string de 100 kW, de la famille des INGECON SUN 3Play. Dans les deux cas, les essais entrepris ont démontré que l’entrée de particules à l’intérieur des équipements n’était que résiduelle et qu’elle n’affectait en rien le fonctionnement normal des onduleurs ni leur rendement.

Roberto González, directeur du département R&D Solaire Photovoltaïque d’Ingeteam, note «l’importance d’obtenir ces certificats de la part d’un laboratoire externe indépendant, qui accrédite l’entreprise comme étant capable de garantir le bon fonctionnement de ses équipements, y compris en milieu «défavorable» et difficile». Afin de pouvoir réaliser les essais de poussière et sable compatibles avec la norme internationale IEC 60068-2-68, Ingeteam a acquis une chambre à environnement contrôlé pour les essais de poussière et sable certifiée selon la norme internationale UNE-EN 60068-2-68 : 1997. Cette chambre scellée est capable de créer un environnement dont les conditions d’humidité, vitesse de vent et concentration de sable exigées par la norme sont contrôlées. Pour cela, les deux canons à propulsion de particules intégrées dans la chambre envoient du sable contre l’onduleur et génèrent une atmosphère avec une concentration précise de sable et de poussière en suspension. Le sable utilisé est similaire au sable du désert quant à la granulométrie (entre 0,14 et 0,59 mm) et la composition, avec une prédominance de quartz, d’olivine et de feldspath comme l’exige la règlementation.

Dans cette chambre de sable, unique sur le marché des essais avec des équipements aux dimensions d’un onduleur photovoltaïque central, ont été vérifiés le bon fonctionnement de l’onduleur, l’efficacité de son système « attrape-sable » qui empêche l’entrée de particules dans l’équipement, tout en collectant les grains de sable et facilitant sa récupération postérieure. De même, les nouveaux onduleurs centraux sont composés d’un système pour fermer totalement le circuit de ventilation de façon à empêcher au maximum l’entrée de particules, qui peuvent occasionner de graves problèmes techniques dans les convertisseurs installés dans le désert. Pour cela, au-delà des essais spécifiques pour obtenir la certification, Ingeteam a testé ses équipements en les soumettant à des conditions encore plus extrêmes, comme celles d’une tempête de sable dans le désert, montrant ainsi que ses onduleurs sont capables de supporter des conditions climatiques présentant des concentrations de sable dans l’air élevées (100 g/m) et des vents à grande vitesse (160 km/h). Grâce à cette certification, Ingeteam renforce son image de fabricant spécialisé dans l’apport de solutions techniques pour les centrales situées dans des environnements plus « hostiles ».

