Un projet solaire intelligent sur fond de compensation sylvicole

Christian Ghinamo maire d’Esparron de Pallières et Romain Verron Responsable Développement d’ENGIE Green viennent d’inaugurer en ce début d’automne en présence des parties prenantes la centrale solaire de 19,5 MWc développée sur la commune. Un projet construit avec le territoire tout en préservant l’environnement !

Le parc solaire d’Esparron de Pallières d’une puissance installée de 19,5 MWc, produit près de 22 980 MWh par an, soit la consommation électrique annuelle d’environ 10 200 personnes. Les 48 492 panneaux solaires de cette centrale permettent d’éviter l’émission de 5 500 tonnes de CO²éq marginales par an. L’investissement global est de 15,38 M€. Cette centrale solaire est le fruit d’une forte volonté politique communale. Le projet a fait l’objet de compensations sylvicoles pour les communes d’Esparron et Ollières. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une restauration de terrains incendiés en 2017 lors du feu de Rians, qui avait parcouru 1700 ha. Cette action a été menée en collaboration avec Provence Forêt et le Centre national de la propriété forestière. Afin de garantir l’entretien pastoral du site, ENGIE Green fera intervenir l’éleveur ovin local implanté sur la commune d’Esparron.

La biodiversité préservée et encouragée

Parmi les autres mesures visant à conserver la structure du paysage et le développement de la biodiversité, on notera :

• La conservation d’une zone boisée de 50 mètres sur la bande sud du parc

• La conservation d’une lavogne (mare où les animaux peuvent s’abreuver) à l’intérieur du parc

• La conservation des gîtes naturels de chauves-souris

• La réalisation des pierriers pour servir de gîtes aux reptiles, selon les recommandations de l’écologue

• L’aménagement d’un passe faune en bas de clôture

• L’évitement d’un secteur propice à la violette de Jordan, fleur protégée dans la région

Encadré

ENGIE Green, le premier développeur solaire de la région

Avec ce nouveau parc, ENGIE Green affirme sa position de leader du développement solaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 553 MWc installés et 50 MWc en construction. Son agence locale est située à Aix-en-Provence.